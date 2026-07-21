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BSEB Sakshamta 5 Result, Direct Link: बिहार सक्षमता परीक्षा फेज-5 का रिजल्ट जारी, 4353 शिक्षक हुए सफल, डाउनलोड लिंक

By Prachi
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Bihar Board Sakshamta Phase 5 Result 2026 link: बिहार सक्षमता परीक्षा फेज-5 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल 14,512 शिक्षकों में से 4,353 उत्तीर्ण हुए हैं। अपना स्कोरकार्ड bsebsakshamta.com से डाउनलोड करें।

BSEB Sakshamta 5 Result, Direct Link: बिहार सक्षमता परीक्षा फेज-5 का रिजल्ट जारी, 4353 शिक्षक हुए सफल, डाउनलोड लिंक

BSEB Sakshamta Pariksha Phase 5 Result 2026 Download link: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 5वीं सक्षमता परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। पटना स्थित बोर्ड मुख्यालय में बीएसईबी के अध्यक्ष डॉ. एस. त्यागराजन ने एक विशेष घोषणा के जरिए इस रिजल्ट को जारी किया। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी अब आधिकारिक सक्षमता पोर्टल https://www.bsebsakshamta.com/ पर जाकर अपना डिजिटल स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

BSEB Sakshamta Pariksha Phase 5 Result 2026 Direct link

परीक्षा के आंकड़े और सफलता का प्रतिशत

बिहार बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 5वीं सक्षमता परीक्षा का आयोजन 5 जून से 8 जून 2026 के बीच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था। इस परीक्षा में कुल 14,512 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें 6,559 पुरुष और 7,953 महिला शिक्षक थीं।

घोषित नतीजों में कुल 4,353 अभ्यर्थी जिसमें 1,870 पुरुष और 2,483 महिला पास हुए हैं। इस प्रकार इस चरण का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 30% दर्ज किया गया है। इस परीक्षा में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ-साथ वे अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे, जो पिछली चार सक्षमता परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाए थे या किसी कारणवश भाग नहीं ले सके थे।

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श्रेणीवार पासिंग मार्क्स और परीक्षा का पैटर्न

बिहार सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बोर्ड ने श्रेणीवार न्यूनतम कट-ऑफ अंक तय किए थे। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य था। पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 34% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 32% रखे गए थे।

यह परीक्षा कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) की थी, जिसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था। इसमें भाषा (30 प्रश्न), सामान्य अध्ययन (40 प्रश्न) और संबंधित विषय (80 प्रश्न) के तीन भाग शामिल थे।

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स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया

अभ्यर्थी नीचे दी गई प्रक्रिया का फॉलो कर आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsebsakshamta.com पर जाएं।

2. होमपेज पर उपलब्ध "Sakshamta Pariksha Phase 5 Result 2026" वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड (या जन्म तिथि) दर्ज करके सबमिट करें।

4. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

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सक्षमता रिजल्ट जारी, अब आगे क्या?

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सक्षमता परीक्षा का यह परिणाम फिलहाल प्रोविजनल है और इसमें सफल अभ्यर्थियों की आगे काउंसिलिंग कराई जाएगी, जिसकी तिथि शिक्षा विभाग अलग से जारी करेगा। गौरतलब है कि अब तक आयोजित सभी पांचों सक्षमता परीक्षाओं को मिलाकर कुल 2,71,133 शिक्षक अभ्यर्थी सफलता हासिल कर चुके हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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