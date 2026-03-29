BSEB 10th Result 2026 Check: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट के साथ बड़ी घोषणा, टॉपर्स छात्रों को मिलेगी दोगुनी पुरस्कार राशि
Bihar Board 10th Result 2026 declared: बिहार बोर्ड 10वीं (मैट्रिक) का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार परिणाम के साथ एक अहम जानकारी भी सामने आई है कि टॉपर्स को मिलने वाली पुरस्कार राशि पिछले साल की तरह ही दोगुनी दी जाएगी।
BSEB Bihar Board 10th Result 2026 , Sarkari Result: बिहार बोर्ड 10वीं (मैट्रिक) का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 29 मार्च 2026 को दोपहर 1:15 बजे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित करते हुए लाखों छात्रों के इंतजार को खत्म कर दिया। इस बार परिणाम के साथ एक अहम जानकारी भी सामने आई है कि टॉपर्स को मिलने वाली पुरस्कार राशि पिछले साल की तरह ही दोगुनी दी जाएगी। इस फैसले से मेधावी छात्रों के बीच उत्साह और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ने की उम्मीद है। Bihar Board 10th Result 2026 Live Updates
रिजल्ट की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री सुनिल कुमार ने प्रेस वार्ता के जरिए की। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि समय पर परिणाम जारी करना छात्रों के हित में जरूरी है, ताकि वे आगे की पढ़ाई और प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी बिना देरी के कर सकें।
टॉपर्स को मिलेंगे ये इनाम
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 में भी वही बढ़ी हुई पुरस्कार व्यवस्था लागू रहेगी, जो 2025 में शुरू की गई थी।
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 2 लाख रुपये, लैपटॉप और मेडल दिया जाएगा।
द्वितीय स्थान हासिल करने वाले को 1.5 लाख रुपये, लैपटॉप और मेडल मिलेगा।
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपये, लैपटॉप और मेडल प्रदान किया जाएगा।
चौथे से दसवें स्थान तक आने वाले छात्रों को 20 हजार रुपये के साथ लैपटॉप और मेडल दिया जाएगा।
इस तरह की प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य छात्रों को मेहनत के लिए प्रेरित करना और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़ाना है।
ऐसे देखें अपना परिणाम
छात्र अपना परिणाम घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाना होगा। वहां “मैट्रिक परिणाम 2026” लिंक पर क्लिक कर अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र अपने अंकपत्र को डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा matricbiharboard.com और अन्य विश्वसनीय माध्यमों से भी परिणाम देखा जा सकता है।
छात्रों के लिए क्यों अहम है यह फैसला
शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस तरह की पुरस्कार व्यवस्था छात्रों के लिए काफी प्रेरणादायक साबित होती है। जब छात्रों को उनकी मेहनत का सीधा लाभ मिलता है, तो वे पढ़ाई को गंभीरता से लेते हैं और बेहतर परिणाम देने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सुधार होता है, बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा का माहौल भी बेहतर होता है।
शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर
बिहार बोर्ड का यह कदम केवल इनाम देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच यह संदेश जाता है कि मेहनत का सम्मान किया जाता है। लगातार बेहतर पहल के कारण बोर्ड की छवि भी मजबूत हो रही है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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