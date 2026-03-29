BSEB Matric Toppers 2026: बिहार मैट्रिक परीक्षा में अंशिका ने हासिल किया 9वां स्थान, बनना चाहती हैं डॉक्टर
Bihar Board Matric Result Toppers List 2026: बगहा प्रखंड एक के पतिलार पंचायत स्थित लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली अंशिका कुमारी ने पूरे बिहार में 9वां स्थान प्राप्त कर अपने माता-पिता और क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। अंशिका ने इस कठिन परीक्षा में 482 अंक (96.4 प्रतिशत) हासिल किए हैं।
Bihar Board Matric Result Toppers 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा जारी मैट्रिक के नतीजों में पश्चिम चम्पारण के बगहा क्षेत्र की एक होनहार बेटी ने अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। बगहा प्रखंड एक के पतिलार पंचायत स्थित लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली अंशिका कुमारी ने पूरे बिहार में 9वां स्थान प्राप्त कर अपने माता-पिता और क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। Bihar Board Matric Result 2026 Direct Link
अंशिका ने इस कठिन परीक्षा में 482 अंक (96.4 प्रतिशत) हासिल किए हैं। जैसे ही रविवार को रिजल्ट घोषित हुआ और शिक्षकों द्वारा अंशिका को यह सूचना दी गई कि उसका नाम बिहार के टॉप-10 की लिस्ट में शामिल है, उसके घर पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखते ही देखते लक्ष्मीपुर गांव में जश्न का माहौल बन गया और बधाई देने वालों का तांता लग गया।
शिक्षक माता-पिता की प्रेरणा बनी ढाल
अंशिका की इस सफलता के पीछे एक अनुशासित और शैक्षणिक माहौल का बड़ा हाथ है। अंशिका के पिता संतोष प्रसाद और माता आरती देवी, दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं। अंशिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देते हुए कहा कि उन्होंने कभी उसे पढ़ाई के दबाव में नहीं रखा, बल्कि समय-समय पर उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक भाई और एक बहन में सबसे बड़ी होने के कारण अंशिका ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी।
स्कूल, कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई का अनोखा तालमेल
अंशिका श्री हरिहर हाई स्कूल की छात्रा है। अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए अंशिका ने बताया कि स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ 'बहुराहिया कोचिंग सेंटर पतिलार' के शिक्षकों ने उसका बहुत मार्गदर्शन किया।
आज के डिजिटल युग का सही इस्तेमाल करते हुए अंशिका ने 'दिशा ऑनलाइन क्लासेस' से भी अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने बताया कि केवल कोचिंग या स्कूल के भरोसे रहने के बजाय उसने 'सेल्फ स्टडी' (खुद से पढ़ाई) पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ऑनलाइन क्लास और किताबों के बीच तालमेल बिठाकर उसने हर विषय की गहराई से तैयारी की, जिसका परिणाम आज सबके सामने है।
भविष्य का लक्ष्य: सफेद कोट पहनकर सेवा का सपना
जब अंशिका से उसके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में पूछा गया, तो उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बताया कि वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर समाज और देश की सेवा करना चाहती है। अंशिका का मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है।
घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता
अंशिका की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद सगे-संबंधियों और दोस्तों के फोन लगातार घनघना रहे हैं। गांव के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि उसके घर पहुंचकर उसे और उसके परिवार को मिठाई खिला रहे हैं। लोगों का कहना है कि अंशिका ने यह साबित कर दिया है कि अगर लगन पक्की हो और सही मार्गदर्शन मिले, तो छोटे गांव से निकलकर भी राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाई जा सकती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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