बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल का शेड्यूल जारी, जानें कब किस विषय का होगा एग्जाम
बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 2 से 6 मई तक दो शिफ्ट में होगी।
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने उन छात्रों को एक और मौका दिया है जो इस साल मैट्रिक की मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए या किसी वजह से एग्जाम देने से चूक गए थे। बोर्ड ने माध्यमिक विशेष परीक्षा और माध्यमिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का पूरा टाइम टेबल आधिकारिक तौर पर साझा कर दिया है। यह खबर उन लाखों छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी है जो अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं या साल बचाना चाहते हैं।
2 मई से शुरू होगी परीक्षा, दो शिफ्ट में होगा आयोजन
बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, थ्योरी परीक्षाएं 2 मई से 6 मई, 2026 तक चलेंगी। परीक्षा का आयोजन हर दिन दो पालियों (शिफ्ट) में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होगी, वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित की गई है।
परीक्षा का पूरा टाइम टेबल
छात्र अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए नीचे दिए गए विस्तृत कार्यक्रम को देख सकते हैं:
2 मई, 2026 (शनिवार): पहली पाली में मातृभाषा (हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली) और दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा (संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी) की परीक्षा होगी।
4 मई, 2026 (सोमवार): पहली पाली में विज्ञान (दृष्टिबाधितों के लिए संगीत) और दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा।
5 मई, 2026 (मंगलवार): सुबह की शिफ्ट में गणित (दृष्टिबाधितों के लिए गृह विज्ञान) और दोपहर की शिफ्ट में अंग्रेजी (सामान्य) की परीक्षा ली जाएगी।
6 मई, 2026 (बुधवार): आखिरी दिन पहली पाली में ऐच्छिक विषय (जैसे उच्च गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य आदि) और दूसरी पाली में व्यावसायिक ऐच्छिक विषयों (जैसे सिक्योरिटी, ब्यूटीशियन, आईटी) की परीक्षा होगी।
रजिस्ट्रेशन फीस और जरूरी नियम
परीक्षा में बैठने के लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों को करीब 950 रुपये और एससी, एसटी व ईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को लगभग 835 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। अगर छात्र प्रैक्टिकल विषयों या सुधार के लिए आवेदन करते हैं, तो अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है।
बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है कि परीक्षार्थियों को एग्जाम शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी सूरत में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि, छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधा
बिहार बोर्ड ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए दृष्टिबाधित और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ऐसे छात्रों को 'राइटर' या लेखक रखने की अनुमति होगी। इसके अलावा, उन्हें प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
एक नजर पिछले नतीजों पर
इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कुल 15,10,928 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें लड़कियों की संख्या (7,84,871) लड़कों (7,26,057) से अधिक रही। कुल 12,35,743 छात्र पास हुए और राज्य का कुल पास प्रतिशत 81.79% रहा। जो छात्र इस मुख्य परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं या फेल हो गए हैं, उनके पास अब कंपार्टमेंटल के जरिए अपनी प्रतिभा साबित करने का बेहतरीन मौका है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव