बिहार बोर्ड परीक्षा सिस्टम में लागू होगा AI चैटबोट, 10वीं और 12वीं के छात्रों को होगा फायदा

संक्षेप: बिहार बोर्ड आगामी वर्ष से परीक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करेगा। इसी कड़ी में विद्यार्थियों को चैटबोट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने परीक्षा प्रणाली में कई सुधारों के बाद अब विद्यार्थियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत समिति की वेबसाइट biharboardonline.com पर जल्द ही बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट उपलब्ध कराया जाएगा। टबोट पर ‘हैलो’ लिखते ही एआई उनका गाइड बनकर जानकारी देने लगेगा। विद्यार्थी जिस भाषा में प्रश्न पूछेंगे, एआई उसी भाषा में सटीक और त्वरित उत्तर देगा। इससे उन्हें परीक्षा संबंधी जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी। बोर्ड की ओर से यह सुविधा पहली बार शुरू की जा रही है। समिति के अनुसार जनवरी से यह चैटबोट वेबसाइट पर सक्रिय हो जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ 2026 की इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा।

बोर्ड आगामी वर्ष से एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा बिहार बोर्ड आगामी वर्ष से परीक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करेगा। इसी कड़ी में विद्यार्थियों को चैटबोट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड एआई का इस्तेमाल दो पहलुओं से करेगा। पहला परीक्षाओं में किसी तरह की धांधली रोकने के लिए किया जाएगा। इसमें नाम बदलकर फॉर्म भरने, फोटो या जन्मतिथि में गड़बड़ी करने जैसे मामलों में फर्जीवाड़े की पहचान एआई की मदद से की जा सकेगी। दूसरा उपयोग विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए होगा। बोर्ड का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक त्वरित और विश्वसनीय सूचना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। ताकि उन्हें अफवाहों या गलत सूचनाओं पर निर्भर न रहना पड़े। बोर्ड का मानना है कि इससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि होगी। परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर सभी चीजों में एआई की मदद से जांच की जाएगी।

चैटबोट से ये लाभ होगा ●परीक्षा की तिथि, समय सारिणी, इससे संबंधित अन्य जानकारी

●ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया का चरणबद्ध मार्गदर्शन

●शुल्क संरचना और भुगतान करने के तरीके

●छात्रवृत्ति और बोर्ड से संबंधित अन्य जानकारियां

● समिति की वेबसाइट पर जनवरी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट की सुविधा मिलेगी

● बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी सुलभ और विश्वसनीय जानकारी

● छात्रों को परीक्षा, परिणाम, तैयारी आदि से सम्बंधित जानकारी देगा चैटबोट