BSEB DElEd Answer Key 2025: बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 की आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका है आज

BSEB DElEd 2025 Objection Window: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज 13 अक्टूबर 2025 को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 की आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडों को बंद कर दिया जाएगा।

BSEB DElEd Answer Key Challenge: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज 13 अक्टूबर 2025 को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 की आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडों को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप भी परीक्षा में शामिल हुए थे और आप आंसर-की पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो अभी अधिकारिक वेबसाईट secondary.biharboardonline.com एवं biharboardonline.com पर जाएं। उम्मीदवारों को बता दें कि उन्हें अपनी आपत्ति के साथ साक्ष्य भी जमा करना होगा। आपत्ति सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2025 से 27 सितंबर 2025 तक ऑनलाईन CBT माध्यम से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2025 का आयोजन किया गया था। अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

BSEB DElEd Answer Key 2025 Challenge: बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 की आंसर की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें- 1. सबसे पहले अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए Important Link सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर आपत्ति आमंत्रण लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको अपनी डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।

5. अब आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, अब जिस प्रश्न पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है, उस पर क्लिक करें।