BSEB Compartment Result 2026 Out : बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोर
BSEB Compartment Result 2026 आज 23 मई को शाम 4 बजे जारी कर दिया गया। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं कम्पार्टमेंट रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने का पूरा तरीका यहां जानिए।
BSEB Compartment Result 2026 Out : बिहार बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार आज खत्म होने जा रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी Bihar School Examination Board आज 23 मई 2026 को 10वीं और 12वीं कम्पार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट लिंक शाम 4 बजे एक्टिव किया जाएगा। इसके बाद छात्र अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
10वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग वेबसाइट
बिहार बोर्ड ने इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्पेशल परीक्षा के रिजल्ट के लिए अलग-अलग पोर्टल तैयार किए हैं। इंटरमीडिएट यानी 12वीं कम्पार्टमेंट रिजल्ट देखने वाले छात्रों को इंटर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जबकि 10वीं मैट्रिक कम्पार्टमेंट रिजल्ट के लिए अलग पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
- 12वीं रिजल्ट के लिए छात्र यहां जाएं: interbiharboard.com
- 10वीं कम्पार्टमेंट रिजल्ट के लिए वेबसाइट: compartment.biharboardonline.org
किन छात्रों के लिए होती है कम्पार्टमेंट परीक्षा
बिहार बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित करता है जो मुख्य परीक्षा में एक या कुछ विषयों में पास नहीं हो पाते। इसके जरिए छात्रों को उसी साल अपना रिजल्ट सुधारने और अगली पढ़ाई में देरी से बचने का मौका मिलता है।
इस बार 10वीं कम्पार्टमेंट परीक्षा 2 मई से 6 मई 2026 तक आयोजित की गई थी। वहीं 12वीं कम्पार्टमेंट परीक्षा 2 मई से 11 मई 2026 तक चली थी। अब परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो आज पूरा होने जा रहा है।
ऐसे चेक करें Bihar Board Compartment Result 2026
- रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कुछ आसान स्टेप्स में अपना स्कोर देख सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद “Bihar Compartment Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
- फिर Matric या Intermediate Result ऑप्शन चुनें।
- अब अपना Roll Number और Roll Code दर्ज करें।
- लॉगिन करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- इसके बाद मार्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।
रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए
बिहार बोर्ड कम्पार्टमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्रों के पास एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी होना जरूरी है। बिना सही डिटेल के रिजल्ट नहीं खुलेगा। छात्रों को इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी -
- रोल नंबर
- रोल कोड
बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 का प्रदर्शन कैसा रहा
इस साल बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट में कुल 15,10,928 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 12,35,743 छात्र पास हुए। कुल पास प्रतिशत 81.79 फीसदी रहा। लड़कियों का प्रदर्शन इस बार भी बेहतर देखने को मिला। कुल 6,34,353 लड़कियां पास हुईं, जबकि 6,01,390 लड़कों ने सफलता हासिल की।
12वीं रिजल्ट में कॉमर्स ने मारी बाजी
बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 में कुल 13,17,846 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 11,21,973 छात्र पास हुए। ओवरऑल पास प्रतिशत 85.19 फीसदी दर्ज किया गया।
स्ट्रीम के हिसाब से सबसे शानदार प्रदर्शन कॉमर्स छात्रों का रहा, जहां पास प्रतिशत 93.07 फीसदी रहा। साइंस का रिजल्ट 87.46 फीसदी और आर्ट्स का 82.76 फीसदी दर्ज किया गया।
लड़कियों ने यहां भी लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। लड़कियों का पास प्रतिशत 86.23 फीसदी रहा, जबकि लड़कों का 84.09 फीसदी दर्ज किया गया।
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर बढ़ सकता है लोड
हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर वेबसाइट धीरे खुले या एरर दिखाए तो छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करने पर रिजल्ट आसानी से देखा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव