BSEB Sakshamta Pariksha 2026: बिहार सक्षमता परीक्षा 2026 फेज-5 के लिए आवेदन शुरू, जानें पात्रता और महत्वपूर्ण तिथियां

संक्षेप: BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 5th Phase: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने सक्षमता परीक्षा के पांचवें चरण का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार bsebsakshamta.com पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 5th Phase Online Form: बिहार के सरकारी स्कूलों में स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने सक्षमता परीक्षा के पांचवें चरण (5th Phase) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट bsebsakshamta.com पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 31 दिसंबर 2025 (दोपहर से)

आवेदन की अंतिम तिथि: 9 जनवरी 2026

परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 9 जनवरी 2026

परीक्षा की तिथि: जल्द ही

आवेदन शुल्क इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक समान शुल्क निर्धारित किया है। सभी कैटेगरी के लिए (General, BC, EBC, EWS, SC, ST, PWD) आवेदन शुल्क 1100 रुपये है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई) से किया जा सकता है।

पात्रता और कौन दे सकता है परीक्षा? यह परीक्षा विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है जो बिहार के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा:

वे शिक्षक जो पिछले चरणों (1 से 4) में असफल रहे हैं या परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, वे भी इस पांचवें चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पुस्तकालय अध्यक्ष (Librarians) और शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी इस परीक्षा के पात्र हैं।

परीक्षा का पैटर्न BSEB सक्षमता परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे (150 मिनट) होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे उम्मीदवारों के पास बेहतर स्कोर करने का अच्छा अवसर है।

आवेदन कैसे करें? 1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल bsebsakshamta.com पर जाएं।

2. "New Candidate Register" लिंक पर क्लिक करें और अपनी मूल जानकारी भरें।

3. रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें।

4. आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता और डिटेल्स भरें।

5. निर्धारित फॉर्मेट में फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।