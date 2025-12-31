Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 2026 Phase 5 Application Process Begins at bsebsakshamta.com; Apply by Jan 9
BSEB Sakshamta Pariksha 2026: बिहार सक्षमता परीक्षा 2026 फेज-5 के लिए आवेदन शुरू, जानें पात्रता और महत्वपूर्ण तिथियां

BSEB Sakshamta Pariksha 2026: बिहार सक्षमता परीक्षा 2026 फेज-5 के लिए आवेदन शुरू, जानें पात्रता और महत्वपूर्ण तिथियां

संक्षेप:

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 5th Phase: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने सक्षमता परीक्षा के पांचवें चरण का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार bsebsakshamta.com पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

Dec 31, 2025 04:26 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 5th Phase Online Form: बिहार के सरकारी स्कूलों में स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने सक्षमता परीक्षा के पांचवें चरण (5th Phase) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट bsebsakshamta.com पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 31 दिसंबर 2025 (दोपहर से)

आवेदन की अंतिम तिथि: 9 जनवरी 2026

परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 9 जनवरी 2026

परीक्षा की तिथि: जल्द ही

आवेदन शुल्क

इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक समान शुल्क निर्धारित किया है। सभी कैटेगरी के लिए (General, BC, EBC, EWS, SC, ST, PWD) आवेदन शुल्क 1100 रुपये है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई) से किया जा सकता है।

पात्रता और कौन दे सकता है परीक्षा?

यह परीक्षा विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है जो बिहार के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा:

वे शिक्षक जो पिछले चरणों (1 से 4) में असफल रहे हैं या परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, वे भी इस पांचवें चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पुस्तकालय अध्यक्ष (Librarians) और शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी इस परीक्षा के पात्र हैं।

परीक्षा का पैटर्न

BSEB सक्षमता परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे (150 मिनट) होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे उम्मीदवारों के पास बेहतर स्कोर करने का अच्छा अवसर है।

आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल bsebsakshamta.com पर जाएं।

2. "New Candidate Register" लिंक पर क्लिक करें और अपनी मूल जानकारी भरें।

3. रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें।

4. आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता और डिटेल्स भरें।

5. निर्धारित फॉर्मेट में फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
BSEB Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।