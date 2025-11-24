Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSEB bihar matric exam 2027 application deadline extended fill form till december 8 with late fee
BSEB Exam: बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए राहत, विलंब शुल्क के साथ 8 दिसंबर तक भर सकेंगे आवेदन फॉर्म

BSEB Exam: बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए राहत, विलंब शुल्क के साथ 8 दिसंबर तक भर सकेंगे आवेदन फॉर्म

संक्षेप:

बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छात्र अब विलंब शुल्क के साथ 8 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों को समय पर सत्यापन करने की सलाह दी गई है।

Mon, 24 Nov 2025 05:43 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथि बढ़ाकर लाखों छात्रों को राहत दी है। अब जो विद्यार्थी समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे, वे विलंब शुल्क के साथ 24 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों द्वारा प्री-फिल्ड आवेदन पत्र की जांच और अंतिम सबमिशन की आखिरी तारीख भी 8 दिसंबर 2025 ही निर्धारित की गई है। परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि अंतिम समय में पोर्टल पर भीड़ या तकनीकी समस्या से बचने के लिए छात्रों को जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का इंतजार

इस बीच छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बना हुआ है। परीक्षा तिथि घोषित न होने के बावजूद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बिहार बोर्ड डेटशीट की घोषणा करेगा, क्योंकि आयोजन के मामले में BSEB पिछले कई वर्षों से देश के बाकी सभी बोर्डों से आगे रहा है। पिछले पांच वर्षों के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो बोर्ड ने हर बार फरवरी महीने में ही परीक्षाएँ कराई हैं और कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय में भी सबसे पहले परीक्षा संपन्न कराने का रिकॉर्ड कायम किया था। यही वजह है कि 2026 की डेटशीट को लेकर छात्रों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है।

परीक्षा की तैयारी को अंतिम चरण में यानी बोर्ड की परीक्षाओं के करीब आने पर कोई भी नया विषय या नई किताब शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम और तनाव दोनों बढ़ सकते हैं। परीक्षार्थियों को केवल अंतिम रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए और पूरा सिलेबस, परीक्षा पैटर्न तथा मार्किंग स्कीम को एक बार फिर अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से प्रश्नों की प्रकृति और परीक्षा के स्तर को समझने में काफी मदद मिलती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और समय प्रबंधन भी बेहतर होता है।

पिछले पांच वर्षों में क्या रहा ट्रेंड

अगर पिछले पांच वर्षों की परीक्षा अनुसूची देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बोर्ड परीक्षाएँ लगभग निश्चित समय पर ही आयोजित होती रही हैं। वर्ष 2025 में मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी के बीच हुई थी और इंटर की परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक, जिसके परिणाम मार्च में जारी किए गए। ठीक इसी तरह 2024, 2023, 2022 और 2021 में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी में ही हुईं। इस निरंतरता को देखकर यह माना जा रहा है कि 2026 की बोर्ड परीक्षाएँ भी फरवरी में ही आयोजित होने की प्रबल संभावना है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी जारी है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।