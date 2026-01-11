Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSEB Bihar DElEd CET 2026 Application Deadline Extended to January 24, Apply Online at bsebdeled.com
Bihar DElEd CET 2026: बिहार डीएलएड आवेदन की डेट बढ़ी, अब 24 जनवरी तक करें अप्लाई

संक्षेप:

Jan 11, 2026 10:03 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
BSEB Bihar DElEd 2026 Registration: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड (D.El.Ed) संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एक और सुनहरा मौका दिया है। बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब इच्छुक छात्र 24 जनवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन छात्रों की मांग और भारी भीड़ को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

यह प्रवेश परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2026-28 में बिहार के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है।

पात्रता और आयु सीमा

जो छात्र शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए पात्रता नियम इस प्रकार हैं:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 (इंटरमीडिएट) या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

न्यूनतम अंक: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कम से कम 50% अंक अनिवार्य हैं। वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट के साथ 45% अंक होना आवश्यक है।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 तक अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

शुल्क

ऑनलाइन आवेदन की नई तिथि: 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक।

आवेदन शुल्क: सामान्य/ईबीसी/बीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क 960 रुपये है, जबकि एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 760 रुपये का भुगतान करना होगा।

कैसे करें आवेदन?

  1. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

2. वेबसाइट पर 'Registration 2026' लिंक पर क्लिक करें।

3. मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए अपना अकाउंट बनाएं।

4. शैक्षणिक जानकारी और डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, अंक पत्र) अपलोड करें।

5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के लिए 'कन्फर्मेशन पेज' का प्रिंट आउट ले लें।

बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें।

