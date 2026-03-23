रिजल्ट आने पर है आगे की पढ़ाई के खर्चों की टेंशन, न हों निराश; बिहार सरकार की ये योजना कर देगी खुश
bseb bihar board result 2026: बिहार बोर्ड जल्द की नतीजों का ऐलान करने वाला है। ऐसे में जो छात्र आगे की पढ़ाई में पैसों को बाधा मानते हैं तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज माफी की योजना के तहत मुश्किलों को आसान कर दी है।
bseb bihar board result 2026: लाखों छात्र और उनके माता-पिता अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिलों की धड़कनें तेज हैं कि आगे की उच्च शिक्षा का सफर कैसे तय होगा और कॉलेज की भारी-भरकम फीस कहां से आएगी? तो घबराने की जरूरत नहीं है राज्य के छात्रों बिहार सरकार कई शानदार स्कीम जारी कर चुकी है जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम खास है। बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCC)' के तहत दिया जाने वाला एजुकेशन लोन अब सभी आवेदकों के लिए पूरी तरह से ब्याज रहित होगा। क्या है यह स्कीम आइए जानते हैं...
उच्च शिक्षा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हमेशा पैसा ही होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत बताया है छात्रों को दिया जाने वाला एजुकेशन लोन अब सभी आवेदकों के लिए पूरी तरह से ब्याज रहित होगा। यानी अब छात्रों को अपने लोन पर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने लोन चुकाने के नियमों में भी बड़ी ढील दी है। जहां पहले दो लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 60 मासिक किस्तों यानी पांच साल में लौटाना होता था, उसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 किस्तों यानी सात साल कर दिया गया है। वहीं, दो लाख रुपये से ऊपर के लोन के लिए पहले जो 84 किस्तों का वक्त था, उसे अब बढ़ाकर 120 मासिक किस्तों यानी पूरे 10 साल कर दिया गया है। अक्टूबर 2016 में 'सभी के लिए शिक्षा' के नारे के साथ शुरू हुई इस योजना में हुए इस ताजा बदलाव से सीधे तौर पर सूबे के करीब चार लाख छात्रों को फायदा पहुंचने वाला है।
पूरी हो चुकी है टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
बिहार बोर्ड जल्द ही परीक्षा के परिणाम जारी करने वाला है। बोर्ड ने पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए टॉपर्स का कड़ाई से वेरिफिकेशन किया है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के स्कूलों से कॉपियां मंगवाकर संभावित टॉपर्स को पटना बुलाया गया था। एक्सपर्ट्स की टीम ने संभावित टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, उनकी हैंडराइटिंग का मिलान करवाया और किताबों के अलावा परिवार से जुड़े सवाल भी पूछे।
पास होने के लिए कितने नंबर हैं जरूरी?
बिहार बोर्ड के नियमों के मुताबिक, 12वीं कक्षा में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। विज्ञान जैसे प्रैक्टिकल वाले विषयों में थ्योरी (70 अंक) में पास होने के लिए 21 नंबर और प्रैक्टिकल (30 अंक) में कम से कम 12 नंबर लाना जरूरी है।
रिजल्ट घोषित होने के बाद कहां और कैसे चेक करें अपना स्कोर
छात्र अपना रिजल्ट सबसे पहले इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकेंगे:
biharboardonline.bihar.gov.in
results.biharboardonline.com
seniorsecondary.biharboardonline.com
रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर "Bihar Board Intermediate Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।
'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।
भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।
इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव