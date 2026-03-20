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Bihar Board Result 2026 : कब तक आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा के नतीजे, क्या कहता है पिछले 5 साल का रिकॉर्ड

Mar 20, 2026 02:39 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Board Result 2026 : बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या bseb.in 10वीं और 12वीं के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं रिजल्ट जारी करने को लेकर पिछले 5 साल के ट्रेंड क्या थे।

Bihar Board Result 2026 : कब तक आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा के नतीजे, क्या कहता है पिछले 5 साल का रिकॉर्ड

Bihar Board Result 2026 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद से ही पूरे राज्य के परीक्षार्थी अपने नतीजों की राह देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड के सूत्रों की मानें तो, बिहार बोर्ड एक बार फिर से देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने की अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखने जा रहा है। बोर्ड किसी भी वक्त नतीजों की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।

अमूमन यह देखा गया है कि बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित करने से ठीक 12 से 24 घंटे पहले सोशल मीडिया और प्रेस रिलीज के जरिए आधिकारिक सूचना साझा की जाती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जारी होते ही सभी छात्र-छात्राएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड प्रशासन इस बार भी रिकॉर्ड समय में कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की पूरी तैयारी में है। आइए तफ्सील से जानते हैं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर पिछले सालों का ट्रेंड क्या कहता है।

Bihar Board Result 2026 : क्या कहता है पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड

बिहार बोर्ड का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। बोर्ड लगातार मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर पूरे देश के अन्य शिक्षा बोर्ड्स को पीछे छोड़ता आ रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों के ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है:

2025: 25 मार्च को नतीजे घोषित हुए।

2024: 23 मार्च को परिणाम सामने आए।

2023: 21 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया।

2022: 16 मार्च को ही नतीजे आ गए थे।

2021: 26 मार्च को रिजल्ट का ऐलान हुआ था।

फिलहाल इन आंकड़ों पर गौर करें तो बीते साल परीक्षा के नतीजे 20 मार्च से लेकर 26 मार्च की बीच आए हैं। ऐसे में यह अनुमान ज्यादा प्रबल है कि इस बार भी परीक्षा के नतीजे मार्च के आखिरी हफ्ते तक घोषित कर दिए जाएं। किसी भी दिन 12वीं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। इंटर के रिजल्ट के कुछ ही दिनों बाद मैट्रिक (10वीं) का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा।

Bihar Board Result 2026 : पास होने के लिए कितने नंबर हैं जरूरी?

बोर्ड परीक्षा देने वाले कई छात्रों के मन में पासिंग मार्क्स को लेकर सवाल रहते हैं। बिहार बोर्ड के सख्त लेकिन स्पष्ट नियमों के मुताबिक, छात्रों को 12वीं कक्षा में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 30% अंक हासिल करना अनिवार्य है।

बिना प्रैक्टिकल वाले विषय: जिन विषयों की परीक्षा 100 नंबर की होती है (जैसे गणित, हिंदी, अंग्रेजी), उनमें आपको कम से कम 30 अंक लाने ही होंगे।

प्रैक्टिकल वाले विषय: विज्ञान संकाय के विषयों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना जरूरी है। 70 नंबर की थ्योरी परीक्षा में पास होने के लिए 21 अंक और 30 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम में कम से कम 12 अंक लाना अनिवार्य है।

Bihar Board Result 2026 : एक साथ आएगा आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट

हर साल की तरह इस बार भी पूरी उम्मीद है कि बिहार बोर्ड आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के नतीजे एक ही दिन और एक ही समय पर जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने के साथ-साथ स्टेट टॉपर्स की लिस्ट भी सार्वजनिक की जाएगी, जिसमें पूरे राज्य के सबसे मेधावी छात्र-छात्राओं के नाम शामिल होंगे।

नतीजे जारी करने से पहले बोर्ड मुख्यालय में एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच होती है, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष मौजूद रहते हैं। इसी दौरान पास प्रतिशत और टॉपर्स की जानकारी दी जाती है और ठीक उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाता है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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