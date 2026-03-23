BSEB 12th Result 2026: साइंस छात्रों के लिए करियर के ये ऑप्शन, देश-बिहार के टॉप 20 इंजीनियरिंग संस्थानों की देखें लिस्ट
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड जल्द ही 12वीं साइंस के नतीजे घोषित करने जा रहा है। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए देश और राज्य के टॉप कॉलेजों की लिस्ट, प्रवेश परीक्षा और दाखिले की यहां पूरी जानकारी दी गई है।
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 के रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। ऐसे में बिहार बोर्ड से 12वीं परीक्षा साइंस स्ट्रीम (पीसीएम) से पास करने वाले नौजवानों के लिए यह वक्त असमंजस भरा होता है। बारहवीं के नतीजे आने के बाद, हर छात्र की आंखों में एक ही ख्वाब पलता है कि एक बेहतरीन इंजीनियर बनने का ख्वाब। लेकिन, इस ख्वाब की ताबीर तभी मुमकिन है जब आप एक सही और शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज का चुनाव करें। अक्सर देखा गया है कि मालूमात और सही मार्गदर्शन की कमी के चलते कई होनहार छात्र अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अगर आपने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12वीं की दहलीज पार कर ली है, तो अब वक्त आ गया है अपने करियर को सही दिशा देने का। आज हम आपको उन बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों, दाखिले के रास्तों और अहम इम्तिहानों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।
इंजीनियरिंग होती है पहली पसंद
देश और सूबे के टॉप कॉलेजों में अपनी जगह पक्की करने के लिए कुछ बेहद खास इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। अगर आपका सपना आईआईटी (IIT) या एनआईटी (NIT) जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित और नामी गिरामी संस्थानों में पढ़ने का है, तो आपको 'जेईई मेन' (JEE Main) और 'जेईई एडवांस्ड' (JEE Advanced) का रास्ता चुनना होगा। जेईई मेन का स्कोर ही वो जादुई चाबी है, जो देश के ज्यादातर बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों के ताले खोलता है।
लेकिन अगर आप अपने सूबे यानी बिहार में ही रहकर किसी बेहतरीन सरकारी या प्राइवेट संस्थान से बीटेक (B.Tech) करना चाहते हैं, तो आपके पास एक और शानदार विकल्प है—बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (BCECE)। बीसीईसीई बोर्ड हर साल यह इम्तिहान बड़े पैमाने पर आयोजित कराता है। इसके जरिए न सिर्फ इंजीनियरिंग, बल्कि मेडिकल और कृषि (Agriculture) से जुड़े अहम कोर्सेज में भी दाखिला मिलता है। जेईई मेन और बीसीईसीई, दोनों ही आपके लिए कामयाबी के बड़े दरवाजे साबित हो सकते हैं।
जानिए काउंसलिंग का पूरा गणित?
इम्तिहान पास करने के बाद सबसे अहम पड़ाव आता है काउंसलिंग का। अगर आप आईआईटी और एनआईटी का रुख कर रहे हैं, तो आपको जोसा (JoSAA) काउंसलिंग के जरिए अपनी सीट पक्की करनी होगी। वहीं, अगर आपकी नजरें आईआईआईटी (IIIT) संस्थानों पर हैं, तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा।
बात करें बिहार के राजकीय (Government) और अन्य कॉलेजों की, तो यहां दाखिले की प्रक्रिया बिहार अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग (Bihar UGEAC) के तहत पूरी की जाती है। सही वक्त पर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना उतना ही जरूरी है, जितना कि इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना।
देश के टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज
अगर आप देश के सबसे उम्दा संस्थानों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो भारत सरकार की एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग पर नजर डालना बेहद जरूरी है। ये रहे देश के टॉप 20 संस्थान, जहां दाखिला लेना हर साइंस स्टूडेंट का ख्वाब होता है:
1. आईआईटी मद्रास (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
2. आईआईटी दिल्ली (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
3. आईआईटी बॉम्बे (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
4. आईआईटी कानपुर (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
5. आईआईटी खड़गपुर (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
6. आईआईटी रुड़की (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
7. आईआईटी गुवाहाटी (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
8. आईआईटी हैदराबाद (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
9. एनआईटी तिरुचिरापल्ली (जेईई मेन स्कोर से दाखिला)
10. आईआईटी बीएचयू, वाराणसी (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
11. वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VITEEE से दाखिला)
12. जादवपुर विश्वविद्यालय
13. एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (SRMJEEE से दाखिला)
14. अन्ना विश्वविद्यालय (TNEA से दाखिला)
15. आईआईटी धनबाद (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
16. आईआईटी इंदौर (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
17. एनआईटी कर्नाटक, सुरथकल (जेईई मेन स्कोर से दाखिला)
18. आईआईटी गांधीनगर (जेईई एडवांस्ड स्कोर से दाखिला)
19. एनआईटी राउरकेला (जेईई मेन स्कोर से दाखिला)
20. बिट्स पिलानी (बिट्स स्कोर से दाखिला)
बिहार के छात्रों के लिए राज्य के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज
हर किसी के लिए दूसरे राज्य में जाकर मोटी फीस देकर पढ़ाई करना मुमकिन नहीं होता। अच्छी बात यह है कि बिहार में भी कई ऐसे शानदार संस्थान हैं, जो आला दर्जे की तालीम मुहैया कराते हैं और जहां फीस भी बेहद मुनासिब है:
आईआईटी पटना: बिहार का यह सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। देश भर के टॉप 2.5 लाख जेईई मेन पास छात्रों को जेईई एडवांस्ड देने का मौका मिलता है, जिससे यहां दाखिला होता है।
एनआईटी पटना: यह संस्थान देश के बेहतरीन एनआईटी में शुमार है। यहां जेईई मेन के स्कोर से ही एडमिशन लिया जा सकता है।
आईआईआईटी भागलपुर: तकनीक और सूचना के इस दौर में यह कॉलेज एक शानदार विकल्प है। यहां भी दाखिला जेईई मेन से होता है।
बीआईटी मेसरा (पटना कैंपस): यहां भी जेईई मेन के स्कोर के आधार पर बीटेक की पढ़ाई की जा सकती है।
मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT): इस मशहूर संस्थान में जेईई मेन और बीसीईसीई (BCECE) दोनों के स्कोर कार्ड मान्य हैं।
बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग: राजधानी के करीब मौजूद यह कॉलेज भी जेईई मेन और बीसीईसीई के जरिए दाखिला देता है।
इसके अलावा भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बिहार के बेहतरीन विकल्पों में से हैं, जहां शानदार तरीके से बीटेक की पढ़ाई पूरी की जा सकती है।
आर्किटेक्चर यानि डिजाइन की दुनिया के लिए बेहतरीन मौका
अगर आपकी दिलचस्पी शानदार इमारतों के डिजाइन और उनके निर्माण में है, तो आप एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको 12वीं के बाद जेईई मेन का पेपर 2 (JEE Main Paper 2) देना होगा। यह परीक्षा पास करके आप बीआर्क (B.Arch) की डिग्री हासिल कर सकते हैं। सूबे में एनआईटी पटना आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन संस्थान माना जाता है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर 27वीं रैंक है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव