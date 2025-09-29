BSEB Bihar Board prepared 10 high-tech centers for transparent examinations BSEB Bihar Board Exam: बिहार बोर्ड ने पारदर्शी परीक्षा के लिए तैयार किए 10 हाईटेक केंद्र, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSEB Bihar Board prepared 10 high-tech centers for transparent examinations

BSEB Bihar Board Exam: बिहार बोर्ड ने पारदर्शी परीक्षा के लिए तैयार किए 10 हाईटेक केंद्र

BSEB Bihar Board Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, नकल और कदाचार जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक 10 हाईटेक परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:39 AM
BSEB Bihar Board Exam: बिहार बोर्ड ने पारदर्शी परीक्षा के लिए तैयार किए 10 हाईटेक केंद्र

BSEB Board Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, नकल और कदाचार जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने राज्य के नौ शहरों में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक 10 हाईटेक परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं।

ये केंद्र राज्य के नौ प्रमंडलों में तैयार किए गए हैं। इसमें कुल 11,392 परीक्षार्थियों के बैठकर परीक्षा देने की क्षमता है। बिहार बोर्ड ने इन सभी केंद्रों को आदर्श परीक्षा केंद्र का दर्जा दिया है। नौ प्रमंडलों में पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 1168-1168 सीटें, मुंगेर और सहरसा में 620-620 सीटें, छपरा में 692 सीटें, पूर्णिया में 640 सीटें और बापू परीक्षा परिसर पटना में 2890 सीटें हैं।

बोर्ड की मानें तो इन केंद्रों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया गया है। सभी केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) और पारंपरिक पेपर आधारित परीक्षाएं (पीबीटी) पूरी सख्ती के साथ आयोजित हो सकेंगी। बिहार बोर्ड ने हाल के वर्षों में परीक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए कई बदलाव किए हैं। चाहे तकनीक की मदद से कॉपियों का मूल्यांकन हो या फिर परीक्षा परिणाम में तेजी हो। इन बदलावों से बोर्ड में विद्यार्थियों का भरोसा बढ़ा है।

अत्याधुनिक परीक्षा केंद्र और उसकी क्षमता

● पटना : बापू परीक्षा परिसर- 2980

● आदर्श परीक्षा केंद्र - 1168

● गया - 1168

● दरभंगा -1168

● मुजफ्फरपुर -1168

● भागलपुर -1168

● मुंगेर - 620

● सहरसा - 620

● छपरा - 692

● पूर्णिया - 640

बापू परीक्षा परिसर सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र : पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर सबसे बड़ा केंद्र है, जहां 2980 परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। पटना में ही एक अन्य आदर्श केंद्र 1168 छात्रों की क्षमता वाला है। पटना के बापू परीक्षा परिसर पहले भी कई बड़ी एवं महत्वपूर्ण परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है।

