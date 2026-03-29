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BSEB Matric Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं में मुंगेर से राखी कुमारी बनीं जिला टॉपर, ग्रामीण छात्रों ने लहराया परचम

Mar 29, 2026 03:39 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Board Matric Result Toppers List 2026: बिहार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा रिजल्ट में मुंगेर जिले से उच्च विद्यालय मझगांव की राखी कुमारी ने जिला में प्रथम स्थान हासिल किया। जिले का कुल परिणाम लगभग 84% रहा।

BSEB Matric Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं में मुंगेर से राखी कुमारी बनीं जिला टॉपर, ग्रामीण छात्रों ने लहराया परचम

Bihar Board Matric Result Toppers List 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रविवार दोपहर बाद मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। बिहार बोर्ड द्वारा घोषित मैट्रिक परीक्षा परिणाम में इस बार मुंगेर जिले से एक भी विद्यार्थी टॉप टेन में जगह नहीं बना पाए। जिले का कुल परिणाम लगभग 84% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1% अधिक जरूर है। इस उपलब्धि ने शिक्षा के क्षेत्र में जिले की स्थिति को मजबूत जरूर किया है। Bihar Board 10th Result 2026 Direct Link

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पिछले साल से 1% रिजल्ट का बढ़ा ग्राफ

गौरतलब है कि इस वर्ष 2026 में मुंगेर जिला से कुल 21802 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। जिसमें से लगभग 18300 परीक्षार्थी सफल रहें हैं। इस प्रकार जिले में इस बार 84% रिजल्ट रहा है। जो पिछले साल से 1% अधिक है। गौरतलब है कि पिछले साल जिला से 23077 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट कि प्रतिशत मुंगेर जिले का 83% रहा था।

टॉप टेन में इस बार जिला से एक भी नहीं

2026 के मैट्रिक रिजल्ट में मुंगेर जिले से एक भी विद्यार्थी टाप टेन में जगह नहीं बना पाया है। गौरतलब है कि पिछले साल 2025 के रिजल्ट में मुंगेर जिले से दो विद्यार्थी टाप टेन में जगह बनाने में सफल रहा था। जिसमें प्रियांशु राज दूसरे स्थान पर रहा था। जबकि मुस्कान कुमारी टाप टेन में जगह बनाने में सफल रही थी।

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रिजल्ट में ग्रामीण प्रतिभाओं का रहा जलवा

इस वर्ष के परिणाम में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र - छात्राओं का दबदबा साफ देखने को मिला। उच्च विद्यालय मझगांव की राखी कुमारी ने जिला में प्रथम स्थान हासिल किया। इन्होंने 478(95.6%) अंक लाने में सफल रही है। वहीं उच्च विद्यालय लोहची से रितिक कुमार ने 477(95.4%) अंक लाकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि गांधी उच्च विद्यालय कुतलूपुर मुंगेर के लोकेश भारद्वाज ने 476 (95.2%) अंक लाकर तीसरे स्थान पर रहे हैं।

लड़कों का रहा दबदबा, लेकिन लड़कियों ने भी दिखाई ताकत

हालांकि इस बार रिजल्ट में लड़कों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन लड़कियों ने भी जिले में टॉप सूची में स्थान बनाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

इस वर्ष 81.79 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। सिमुलतला आवासीय स्कूल की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन ने 500 में से 492 अंक लाकर संयुक्त रूप से टॉप किया है। इस वर्ष 15.10 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में राज्यभर से शामिल हुए थे।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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