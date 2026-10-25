बिहार बोर्ड इंटर-मैट्रिक परीक्षा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 6 नवंबर 2026 तक कर सकते हैं आवेदन
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए मैट्रिक व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 नवंबर 2026 कर दी है।
बिहार में मैट्रिक (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) की आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों और विद्यालय प्रधानों के लिए राहत भरी खबर आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने ऑनलाइन परीक्षा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है।
जो छात्र या विद्यालय किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर सके थे, अब वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 6 नवंबर 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान पूरा कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम सीमा 24 अक्टूबर 2026 तय की गई थी।
विद्यालय प्रधानों के माध्यम से होगा रजिस्ट्रेशन
बिहार बोर्ड के नियमानुसार, छात्र सीधे खुद से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस. एम. की घोषणा के अनुसार, संबंधित विद्यालयों और इंटर कॉलेजों के प्रधानाध्यापक या स्कूल प्रमुख ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.org के जरिए छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे।
यह विस्तारित तिथि कक्षा 9वीं के छात्रों (मैट्रिक परीक्षा के लिए) और कक्षा 11वीं के छात्रों (इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए) दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
गलती व कमी सुधार और जरूरी सावधानी
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय बोर्ड ने सभी छात्रों और अभिभावकों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं-
सही डिटेल्स: छात्र अपने नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय चयन, लिंग, जाति वर्ग और वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारियों को बहुत ध्यान से चेक कर लें।
फोटो और सिग्नेचर: आवेदन फॉर्म में केवल नई और साफ रंगीन फोटो तथा सही सिग्नेचर ही अपलोड करें। इससे भविष्य में मिलने वाली मार्कशीट और सर्टिफिकेट में फोटो/सिग्नेचर से जुड़ी कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड: यदि किसी फॉर्म में गलती रह गई है, तो डमी कार्ड के जरिए समय रहते स्कूल प्रधान से संपर्क कर सुधार करवाया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे पूरा करें?
- स्कूल प्रधान सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.org पर जाएं।
2. होमपेज पर संबंधित सत्र के रजिस्ट्रेशन/परमिशन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
3. अपने स्कूल लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके पोर्टल में प्रवेश करें।
4. छात्रों की सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां भरें तथा आवश्यक फोटो/साइन अपलोड करें।
5. निर्धारित परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके फॉर्म का फाइनल सबमिशन करें और उसकी रसीद प्रिंट करके सुरक्षित रखें।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 6 नवंबर के बाद किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए सभी पात्र छात्र समय रहते अपने स्कूल से संपर्क कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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