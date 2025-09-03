BSEB Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें डिटेल्स

BSEB Bihar Board 2026 : बीएसईबी ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.org के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

BSEB Bihar Board 2026 : बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार 2026 में कक्षा 10 की परीक्षा देना चाहते हैं, वे बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.org के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, स्कूल प्रिंसिपल्स को सलाह दी गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें ताकि अंतिम समय की दिक्कतों से बचा जा सके।

सभी स्कूलों के हेड को बीएसईबी कक्षा दसवीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 को आखिरी तारीख से पहले भरने होंगे। बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्कूल हेड/प्रिंसिपल ही भरेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस को जमा करना होगा।

BSEB Bihar Board 2026 : बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें 1. बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।

2. होम पेज पर Bihar Board Exam 2026 Secondary/Senior Secondary लिंक पर क्लिक करें।

3. नया पेज खुलेगा, यहां रजिस्ट्रेशन करें।

4. आवेदन फॉर्म भरें और सभी डिटेल्स सही सही डालें।

5. परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

6. सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

7. भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंट आउट रखें।

बीएसईबी के अनुसार, छात्र बीएसईबी कक्षा 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को पूरा करते समय किसी भी समस्या या असुविधा का सामना करने या परीक्षा के पैसे जमा करने में समस्या होने पर आधिकारिक हेल्पलाइन 0612-2232074 पर संपर्क कर सकते हैं।