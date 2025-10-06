BSEB Bihar Board Exam 2026 Class 10, 12 registration last date extended till 12 october, know details Bihar Board Exam 2026: बिहार इंटर-मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, 12 अक्टूबर तक भरें फॉर्म, Career Hindi News - Hindustan
BSEB Bihar Board Exam 2026 Class 10, 12 registration last date extended till 12 october, know details

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 06:25 AM
BSEB Board Exam 2026: बिहार बोर्ड की इंटर-मैट्रिक 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्म अब 12 अक्टूबर तक भरा जाएगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को एक और मौका देते हुए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना जारी की है।

पहले आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर थी। बोर्ड ने कहा है कि मैट्रिक के लिए समिति की वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com या https:// exam. biharboardonline.org पर मूल पंजीयन कार्ड अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इंटरमीडिएट के लिए समिति के पोर्टल http://seniorsecondary.biharboardonline.com पर मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। जिन विद्यार्थियों का आवेदन शुल्क जमा हो चुका है, लेकिन आवेदन फॉर्म नहीं भरा गया है, उनका भी इस अवधि में फॉर्म भरा जाएगा। जबकि अन्य जो आवेदन फॉर्म भरेंगे, उनका शुल्क 11 अक्टूबर तक ही जमा किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित घोषणायुक्त पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा उन्हें फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिलेगी।

शुल्क जमा करने के बाद भी फॉर्म भरने से छूटे तो एक दिन का मौका : बोर्ड ने कहा है कि यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन शुल्क 11 अक्टूबर तक जमा हो गया, लेकिन आवेदन फॉर्म भरना किसी कारणवश छूट गया तो एक दिन यानी 12 अक्टूबर को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। किसी भी स्थिति में मान्यता/संबद्धता रद्द या निलंबित विद्यालयों से परीक्षा आवेदन नहीं भरा जाएगा।

BSEB Bihar Board 2026 : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें

1. बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।

2. होम पेज पर Bihar Board Exam 2026 Secondary/Senior Secondary लिंक पर क्लिक करें।

3. नया पेज खुलेगा, यहां रजिस्ट्रेशन करें।

4. आवेदन फॉर्म भरें और सभी डिटेल्स सही सही डालें।

5. परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

6. सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

7. भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंट आउट रखें।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

BSEB Bihar Board
