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Bihar Board Result: बिहार बोर्ड इंटर-मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा रिजल्ट जारी, फेल छात्रों के लिए शुरू होगा ब्रिज कोर्स

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Board Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शनिवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है।

Bihar Board Result: बिहार बोर्ड इंटर-मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा रिजल्ट जारी, फेल छात्रों के लिए शुरू होगा ब्रिज कोर्स

Bihar Board Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शनिवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी करने के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छात्रों के हित में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए अगले साल से एक विशेष ‘ब्रिज कोर्स’ शुरू किया जाएगा, ताकि फेल होने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा पास करने में मदद मिल सके।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में संपूर्ण परीक्षा चक्र को सबसे पहले पूरा करने का रिकॉर्ड इस बार भी बिहार बोर्ड ने अपने नाम रखा है। मार्च में मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देने के बाद मई में ही कंपार्टमेंटल का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। इस अवसर पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे।

क्या है 'ब्रिज कोर्स' योजना और कैसे मिलेगा फायदा?

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि कई बार छात्र एक या दो विषयों में कुछ नंबरों से फेल हो जाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए यह योजना संजीवनी बनेगी। जो विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की मुख्य परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल होंगे और कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए अप्रैल महीने में एक महीने का स्पेशल कोचिंग सह ब्रिज कोर्स आयोजित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री ने बिहार बोर्ड को विशेष निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कोर्स छात्रों को विषयवस्तु को गहराई से समझने और कंपार्टमेंटल परीक्षा में शत-प्रतिशत सफलता हासिल करने के लिए एक कारगर कदम साबित होगा।

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मैट्रिक-इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का पूरा रिजल्ट विश्लेषण

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षाएं मई महीने में आयोजित की गई थीं। मैट्रिक विशेष परीक्षा 6 मई से और इंटरमीडिएट विशेष सह कंपार्टमेंटल की परीक्षा 11 मई तक चली थी।

इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) विशेष परीक्षा परीक्षा में कुल 6,498 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 3,711 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसका कुल सफलता प्रतिशत 55.31% रहा।इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) कंपार्टमेंटल परीक्षा में कुल 32,627 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसका कुल पास प्रतिशत 51.38% रहा, जिसमें छात्राओं का प्रदर्शन (53.48%) छात्रों (49.17%) की तुलना में बेहतर रहा।

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मैट्रिक (कक्षा 10वीं) विशेष परीक्षा में कुल 6,034 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 3,450 विद्यार्थी सफल हुए। इसका पास प्रतिशत 57.18% दर्ज किया गया। मैट्रिक (कक्षा 10वीं) कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम थोड़ा कमजोर रहा, जहां केवल 21.16% विद्यार्थी ही सफल हो सके। इस परीक्षा में कुल 13,227 छात्रों को सफलता मिली है।

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अंकों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 25 मई से खुलेगा स्क्रूटिनी पोर्टल

बिहार बोर्ड ने उन छात्रों को भी मौका दिया है जो कंपार्टमेंटल परीक्षा में मिले अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, यदि कोई विद्यार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका की दोबारा जांच कराना चाहता है, तो उसके लिए स्क्रूटिनी का अवसर दिया गया है।

इच्छुक छात्र संबंधित विषयों की कॉपियों की स्क्रूटिनी के लिए 25 मई से 29 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को प्रति विषय निर्धारित शुल्क के साथ बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा।

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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