BSEB Bihar Board 2026 : 10वीं-12वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, अब 3 सितंबर तक करें आवेदन

BSEB Bihar Board 2026 : बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब छात्र 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, फीस का भुगतान 1 सितंबर तक जरूरी होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 29 Aug 2025 03:27 PM
BSEB Bihar Board 2026 : बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 3 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्लास 10 के लिए secondary.biharboardonline.com और क्लास 12 के लिए seniorsecondary.biharboardonline.com पर पूरी होगी। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 1 सितंबर 2025 तक करना जरूरी है।

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, स्कूल प्रिंसिपल्स को सलाह दी गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें ताकि अंतिम समय की दिक्कतों से बचा जा सके।

दरअसल, बिहार बोर्ड ने यह कदम 2026 परीक्षा सेशन की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए उठाया है। हाल ही में सम्पन्न हुई 2025 की मैट्रिक परीक्षा में कुल 15,58,077 छात्र बैठे थे, जिनमें से 12,79,294 ने सफलता पाई। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी, कुल 6,49,674 लड़कियां पास हुईं जबकि 6,29,620 लड़के सफल हो सके। पास प्रतिशत 82.11% रहा।

BSEB Bihar Board 2026 : ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

1. बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।

2. होम पेज पर Bihar Board Exam 2026 Secondary/Senior Secondary लिंक पर क्लिक करें।

3. नया पेज खुलेगा, यहां रजिस्ट्रेशन करें।

4. आवेदन फॉर्म भरें और सभी डिटेल्स सही सही डालें।

5. परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

6. सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

7. भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंट आउट रखें।

