बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजों से नहीं हैं संतुष्ट? घबराएं नहीं, स्क्रूटनी के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानें पूरा प्रोसेस
BSEB Bihar Board 12th Scrutiny 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजों से अगर आप खुश नहीं हैं, तो परेशान न हों। बीएसईबी ने स्क्रूटनी (BSEB 12th Scrutiny 2026) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानें आवेदन का पूरा तरीका, फीस और जरूरी तारीखें।
BSEB Bihar Board 12th Scrutiny 2026: साल भर की मेहनत, रात-रात भर जागकर की गई पढ़ाई और फिर उस मेहनत का नतीजा एक मार्कशीट के रूप में आपके सामने आता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 23 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार भी नतीजों में लड़कियों ने अपना परचम लहराया है और लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। जहां लड़कियों का पास प्रतिशत शानदार 86.23% रहा, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 84.09% दर्ज किया गया है। पास होने वाले सभी होनहारों को तो बधाइयां मिल ही रही हैं, लेकिन असली कशमकश उन छात्रों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके मार्क्स उनकी उम्मीद और मेहनत के हिसाब से नहीं आए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पेपर तो बहुत शानदार देकर आते हैं लेकिन जब रिजल्ट स्क्रीन पर दिखता है, तो नंबर देखकर मन उदास हो जाता है। अगर आप भी बिहार बोर्ड के उन छात्रों में से एक हैं जो अपने 12वीं के नतीजों से मायूस हैं या असंतुष्ट हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने या दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने आपकी इसी परेशानी का हल निकालते हुए स्क्रूटनी की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी है।
BSEB Bihar Board 12th Scrutiny 2026: क्या होती है स्क्रूटनी की प्रक्रिया?
बहुत से छात्रों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर यह स्क्रूटनी है क्या और क्या इससे सच में नंबर बढ़ते हैं? तो इसे आसान जुबान में ऐसे समझिए कि यह आपके द्वारा दिए गए पेपर को एक बार फिर से जांचने की गुजारिश है। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि स्क्रूटनी का मतलब पूरी उत्तर पुस्तिका (Answer Sheet) का दोबारा मूल्यांकन या फुल री-इवैल्यूएशन नहीं होता है।
स्क्रूटनी की प्रक्रिया में बोर्ड मुख्य रूप से इन तीन बातों की जांच करता है:
- क्या कोई ऐसा सवाल है जिसे चेक करने से छोड़ दिया गया हो?
- क्या परीक्षक से नंबर देने में कोई तकनीकी गलती हुई है?
- क्या मुख्य पृष्ठ पर दिए गए कुल अंकों को जोड़ने में कोई गड़बड़ी हुई है?
यह बस गलतियों को सुधारने का एक मौका है। इस प्रक्रिया के बाद आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं या फिर वैसे के वैसे भी रह सकते हैं। इसलिए यह फैसला बहुत ही सोच-समझकर और अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर लेना चाहिए।
BSEB Bihar Board 12th Scrutiny 2026: कब से कब तक कर सकते हैं अप्लाई और कितनी है फीस?
बिहार बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड के मुताबिक, "अगर कोई भी छात्र अपने परिणाम से असंतुष्ट है, तो वह 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच कक्षा 12वीं की स्क्रूटनी प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता है।" यानी आपके पास अपनी शिकायत दर्ज कराने और नंबरों की दोबारा जांच करवाने के लिए पर्याप्त समय है।
जहां तक बात खर्चे की है, तो इसके लिए आपको प्रति विषय 120 रुपये की मामूली फीस चुकानी होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई पाबंदी नहीं है; आप चाहें तो सिर्फ एक विषय के लिए आवेदन करें या फिर एक से ज्यादा विषयों के लिए, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी और जरूरत पर निर्भर करता है।
BSEB Bihar Board 12th Scrutiny 2026: स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में न आएं। आवेदन सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट्स Intermediate.biharboardscruitny.com या Intermediate.biharboardonline.com पर जाकर ही करें। आवेदन करने का पूरा तरीका कुछ इस तरह है:
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले ऊपर दी गई बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर आपको "Apply for Scrutiny (Intermediate Annual Examination 2026)" का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन करें: अब जो नया पेज खुलेगा, वहां अपना रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) डालकर खुद को रजिस्टर करें।
4. पासवर्ड बनाएं: भविष्य में दोबारा लॉगिन करने के लिए अपना एक सुरक्षित पासवर्ड बनाएं।
5. विषय चुनें: अपने बनाए गए डिटेल्स के साथ लॉगिन करें और उन विषयों का चुनाव करें जिनकी आप स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं।
6. फीस भरें: अंत में, प्रति विषय 120 रुपये के हिसाब से अपनी फीस का भुगतान करें। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की रसीद और आवेदन का प्रिंटआउट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव