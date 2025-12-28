Bihar Board 12th Admit Card: बिहार बोर्ड: इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 10 जनवरी से शुरू होंगे एग्जाम

संक्षेप: Bihar Board 12th Admit Card: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर बोर्ड की प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। समिति ने तिथि जारी करते हुए प्रवेश पत्र वेबसाइट intermediate.biharboard online.com पर अपलोड कर दिया है।

Bihar Board 12th Admit Card: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर बोर्ड की प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। समिति ने तिथि जारी करते हुए प्रवेश पत्र वेबसाइट intermediate.biharboard online.com पर अपलोड कर दिया है। नौ जनवरी तक इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान से कहा है कि अपने शिक्षण संस्थान से प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र यूजर आइडी और पासवर्ड डालकर वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और उस पर अपना हस्ताक्षर और मुहर के साथ परीक्षार्थियों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षार्थियों से कहा है कि वह अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान से संपर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। यह प्रवेश पत्र मात्र प्रायोगिक परीक्षा के लिए जारी किया गया है। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी होगा।

सेंटप में शामिल हुए परीक्षार्थियों का ही प्रवेश पत्र जारी : परीक्षा समिति ने शिक्षण संस्थानों के प्रधान से कहा है कि जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा सेंटप परीक्षा का परीक्षा फल समिति में जमा नहीं किया गया है, उन शिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। सेंटअप परीक्षा का परीक्षा फल समिति में प्राप्त होने के बाद उनका प्रवेश पत्र जारी होगा। सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले और असफल परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र प्रधान द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। इगर ऐसा किया जाता है तो इसे घोर अनियमितता माना जाएगा।

दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक की सुविधा लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से अनुमति लेनी होगी। किसी तरह की दिक्कत होने पर परीक्षा समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039 से संपर्क किया जा सकता है।