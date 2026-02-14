Bihar Board 12th Exam : बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा खत्म, अंतिम दिन सर्वाधिक 71 निष्कासित, 27 फरवरी से चेक होंगी कॉपियां
बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 संपन्न हो गई है। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि अब उन्हें परिणाम का इंतजार है। इंटर की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 10 मार्च तक मूल्यांकन चलेगा।
बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 संपन्न हो गई है। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि अब उन्हें परिणाम का इंतजार है। इंटर की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 10 मार्च तक मूल्यांकन चलेगा। वहीं अंतिम दिन की परीक्षा में कदाचार में शामिल सबसे अधिक 71 परीक्षार्थी निष्कासित हुए। जबकि दूसरे के बदले परीक्षा देते 14 फर्जी धराएं हैं। अंतिम दिन प्रथम पाली में विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त विषय समूह के अंतर्गत विभिन्न भाषा विषयों की परीक्षा हुई। वहीं दूसरी पाली में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा हुई। बता दें कि पटना के 84 केन्द्र समेत राज्य के 1762 केन्द्रों पर 13 लाख 17 हजार 846 परीक्षार्थियों के लिए इंटर परीक्षा आयोजित हुई। इनमें 6.75 लाख छात्राएं और 6.42 लाख छात्र शामिल हैं।
अंतिम दिन सर्वाधिक निष्कासन परीक्षा के अंतिम दिन कदाचार में शामिल 20 जिलों से 71 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। इनमें सबसे अधिक 27 परीक्षार्थी नवादा जिले से निष्कासित हुए हैं। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा देते शेखपुरा से एक, नालंदा से दो, गया से एक, सहरसा एक, नवादा से छह, रोहतास से एक, लखीसराय से एक और समस्तीपुर से एक फर्जी पकड़ा गया है।
मैट्रिक की परीक्षा 17 से, जूता-मोजा पहनकर प्रवेश प्रतिबंधित
बिहार बोर्ड की वार्षिक मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 25 फरवरी तक होगी। बोर्ड ने कहा है कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से एक घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा। साथ ही आधा घंटा पहले केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जूता-मोजा पहनकर आने पर रोक
समिति ने निर्देश दिया है कि परीक्षार्थी परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर प्रवेश नहीं करेंगे। यह प्रावधान पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी जूता-मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
