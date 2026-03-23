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Bihar Board 12th Commerce Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स रिजल्ट 2026 interbiharboard.com पर जारी, Direct Link

Mar 23, 2026 02:05 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Board 12th Commerce Result 2026: बिहार बोर्ड (BSEB) द्वारा आज कक्षा 12वीं के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कॉमर्स स्ट्रीम में कुल 94.77% छात्र पास हुए हैं।

Bihar Board 12th Commerce Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स रिजल्ट 2026 interbiharboard.com पर जारी, Direct Link

BSEB Bihar Board 12th Commerce Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को आज 23 मार्च 2026 को जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com व bsebexam.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड डालकर लॉग इन करना होगा। इसके अलावा आप बिहार बोर्ड 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम रिजल्ट 2026 को लाइव हिन्दुस्तान पर भी चेक कर सकते हैं। नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। बिहार बोर्ड कॉमर्स स्ट्रीम में अदिति कुमारी ने 480 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। रैंक 2 माही कुमारी को 476 अंक हासिल कर मिली है। तीसरा स्थान निशिका श्री को 475 अंक हासिल कर मिला है। कॉमर्स स्ट्रीम में कुल 93.07% छात्र पास हुए हैं।

बिहार बोर्ड 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम टॉपर्स 2026 की लिस्ट-

  1. अदिति कुमारी - 96 प्रतिशत

2. माही कुमारी- 95.2 प्रतिशत

3. निशिका श्री- 95 प्रतिशत

4. मानवी कुमारी- 94.8 प्रतिशत

5. श्रेया कुमारी- 94.8 प्रतिशत

6. वरिशा नौशाद- 94.4 प्रतिशत

7. हर्षिका- 94.4 प्रतिशत

पिछले वर्ष बिहार बोर्ड कॉमर्स स्ट्रीम में रोशनी कुमारी ने 475 अंक प्राप्त कर टॉप किया था। रैंक 2 अंतरा खुशी को 473 अंक हासिल कर मिली थी। तीसरा स्थान सृष्टि कुमारी और निशांत राज को 471 अंक हासिल कर मिला था। कॉमर्स स्ट्रीम में कुल 94.77% छात्र पास हुए थे। निधि शर्मा और अदिति सोनकर ने 94 प्रतिशत हासिल कर चौथा स्थान हासिल किया था। अंशु कुमारी ने 93.8 प्रतिशत हासिल कर पांचवी रैंक होसिल की थी।

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर "Bihar Board Intermediate Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।

'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. छात्र का नाम

2. छात्र की जन्मतिथि

3. माता-पिता का नाम

4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड

5. प्राप्त अंक

6. कुल अंक

7. पासिंग स्टेटस

8. स्कूल का नाम

9. छात्र का रोल नंबर

10. पासिंग डिविजन

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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