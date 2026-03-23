Bihar Board 12th Arts Result 2026 OUT: बिहार बोर्ड 12वीं आर्ट्स में निशु कुमारी ने 96.2% हासिल कर किया टॉप
BSEB 12th Inter Result 2026 Online: बिहार बोर्ड (BSEB) द्वारा आज कक्षा 12वीं के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 82.76% छात्र पास हुए हैं।
Bihar Board 12th Result 2026 Online Streams Wise: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड डालकर लॉग इन करना होगा। इसके अलावा आप बिहार बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट 2026 को लाइव हिन्दुस्तान पर भी चेक कर सकते हैं। नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। आर्ट्स में निशु कुमारी ने 95.8 प्रतिशत हासिल कर टॉप किया है। दूसरी रैंक सिद्धि शिखा, चंद्रदीप कुमार और मो. लकी अंसारी को मिली है। तीसरे स्थान पर नसरीन प्रवीण, साजिया अंसारी, निसु कुमारी और आदर्श रहे। आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 82.76% छात्र पास हुए हैं।
बिहार बोर्ड 12वीं आर्ट्स टॉपर्स 2026 की लिस्ट-
निशु कुमारी (रैंक 1): 479 अंक (95.80%), गया
सिद्धि शिखा (रैंक 2): 478 अंक (95.60%), सीतामढ़ी
चंद्रदीप कुमार (रैंक 2): 478 अंक (95.60%), लखीसराय
मो. लकी अंसारी (रैंक 2): 478 अंक (95.60%), पूर्णिया
नसरीन प्रवीण (रैंक 3): 477 अंक (95.40%), पश्चिम चंपारण
साजिया अंसारी (रैंक 3): 477 अंक (95.40%), नालंदा
निसु कुमारी (रैंक 3): 477 अंक (95.40%), दरभंगा
आदर्श (रैंक 3): 477 अंक (95.40%), सहरसा
अमृता कुमारी (रैंक 4): 476 अंक (95.20%), सीवान
स्वीटी कुमारी (रैंक 4): 476 अंक (95.20%), दरभंगा
बीबी असरना (रैंक 5): 475 अंक (95.00%), अररिया
रोशनी कुमारी (रैंक 5): 475 अंक (95.00%), सारण
मनीष कुमार (रैंक 5): 475 अंक (95.00%), दरभंगा
रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर "Bihar Board Intermediate Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।
'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।
भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।
बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. छात्र की जन्मतिथि
3. माता-पिता का नाम
4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड
5. प्राप्त अंक
6. कुल अंक
7. पासिंग स्टेटस
8. स्कूल का नाम
9. छात्र का रोल नंबर
10. पासिंग डिविजन
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स