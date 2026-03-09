Hindustan Hindi News
Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं कॉपियों की जांच में नहीं होगी जल्दबाजी, 13 मार्च तक डेडलाइन

Mar 09, 2026 07:37 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Board 10th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक (10वीं) की वार्षिक परीक्षा के परिणामों की तैयारी तेज कर दी है। बोर्ड का लक्ष्य है कि 13 मार्च 2026 तक मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न कर लिया जाए, ताकि समय पर रिजल्ट घोषित किया जा सके।

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक (10वीं) की वार्षिक परीक्षा के परिणामों की तैयारी तेज कर दी है। परीक्षा समाप्त होने के बाद अब राज्यभर के मूल्यांकन केंद्रों पर आंसर कॉपी की जांच का काम 2 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है। बोर्ड का लक्ष्य है कि 13 मार्च 2026 तक मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह संपन्न कर लिया जाए, ताकि समय पर रिजल्ट घोषित किया जा सके।

इस वर्ष मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बिहार बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने परीक्षकों द्वारा जांची जाने वाली कॉपियों की संख्या को सीमित कर दिया है, ताकि जल्दबाजी में छात्रों के अंकों के साथ कोई समझौता न हो।

गुणवत्ता पर जोर: एक दिन में केवल 55 कॉपियां

बिहार बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक) द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी परीक्षक एक दिन में अधिकतम 55 आंसर कॉपी का ही मूल्यांकन कर सकेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में इस संख्या से अधिक कॉपियों की जांच करना प्रतिबंधित है।

इसका मुख्य कारण यह है कि जब शिक्षकों पर अधिक कॉपियां जांचने का दबाव होता है, तो अंकों की गणना या मूल्यांकन में त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। बोर्ड चाहता है कि जांच की गुणवत्ता बनी रहे और हर छात्र को उसकी मेहनत का सही फल मिले।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

इस संबंध में बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और मूल्यांकन केंद्र निदेशकों को कड़ा पत्र जारी किया है। पत्र में साफ कहा गया है कि:

सख्त निगरानी: केंद्र निदेशकों को खुद मूल्यांकन केंद्रों पर नजर रखनी होगी कि कोई भी शिक्षक तय सीमा से अधिक कॉपियां न जांचे।

अनुशासनात्मक कार्रवाई: यदि किसी केंद्र पर इस नियम का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित परीक्षक और केंद्र निदेशक के खिलाफ बोर्ड कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई करेगा।

15 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर

बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा इस साल काफी बड़े स्तर पर आयोजित की गई थी। राज्यभर से 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की कॉपियों को बिना किसा गलती के जांचना बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती है।

मार्क्स की एंट्री भी साथ-साथ कंप्यूटर पर की जा रही है ताकि जैसे ही 13 मार्च को मूल्यांकन समाप्त हो, बोर्ड टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मूल्यांकन प्रक्रिया इसी रफ्तार और अनुशासन से चलती रही, तो मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह तक मैट्रिक के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं।

अभिभावकों और छात्रों के लिए यह राहत की खबर है कि बोर्ड इस बार रिजल्ट की स्पीड से ज्यादा उसकी शुद्धता पर ध्यान दे रहा है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए केवल biharboardonline.bihar.gov.in पर ही भरोसा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
BSEB Bihar Board Bihar Board 10th
