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Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स चुनने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Mar 29, 2026 11:28 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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BSEB Bihar Board 10th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आज कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर रहा है। आपको बता दें कि स्ट्रीम आपको सोच समझकर चुननी होगी, इसलिए अपनी योग्यता को अच्छे से परखें ।

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स चुनने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

BSEB Bihar Board 10th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आज कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित करने जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा नतीजों की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर की जाएगी। 10वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए यह दिन उनके करियर की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है।

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रिजल्ट आने के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही 'स्ट्रीम' (साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स) चुनने की है। अक्सर छात्र दबाव या जानकारी के अभाव में गलत विषय चुन लेते हैं, जिसका असर उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिन्हें विषय चुनने से पहले हर छात्र और अभिभावक को समझना चाहिए:

1. अपनी रुचि और क्षमता को पहचानें

विषय का चुनाव केवल अंकों के आधार पर न करें। यदि आपके गणित में अच्छे अंक आए हैं, लेकिन आपकी रुचि साहित्य या कला में है, तो अपनी पसंद को प्राथमिकता दें। खुद से सवाल करें कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और किस काम को करने में आपको खुशी मिलती है।

2. सबकी देखा-देख से बचें

अक्सर देखा जाता है कि छात्र वही स्ट्रीम चुनते हैं जो उनके दोस्त चुन रहे हैं। यह करियर की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हर छात्र की क्षमता अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो विषय आपके मित्र के लिए सही हो, वह आपके लिए भी सफल साबित हो।

3. करियर के विकल्पों पर रिसर्च करें

आज के दौर में केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। डिजाइनिंग, डेटा एनालिसिस, जर्नलिज्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सिविल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों के बारे में जानकारी जुटाएं और देखें कि कौन सा विषय आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा।

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4. विशेषज्ञों और शिक्षकों की सलाह लें

यदि आप उलझन में हैं, तो अपने स्कूल के शिक्षकों या करियर काउंसलर से बात करें। वे आपकी शैक्षणिक खूबियों और कमजोरियों को बेहतर समझते हैं और आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं।

5. अभिभावकों की भूमिका

अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों पर अपनी पसंद न थोपें। बच्चों के साथ बैठकर शांति से बात करें और उनकी रुचि को समझने की कोशिश करें। अंकों के आधार पर उन्हें कमतर न आंकें, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें।

रिजल्ट कैसे चेक करें?

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी होने पर छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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