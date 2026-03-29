BSEB 10th Result : बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, टॉपर सिमुलतला समेत यहां से संभव
Bihar board 10th ka result kab niklega : शनिवार को सिन्हा लाइब्रेरी रोड स्थित बिहार बोर्ड कार्यालय में संभावित टॉपर्स का साक्षात्कार और सत्यापन किया गया। इसमें सिमुलतला जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण समेत अन्य जिलों के टॉपर शामिल हुए। अब नतीज जल्द ही जारी होंगे।
बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के परिणाम जारी होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शनिवार को सिन्हा लाइब्रेरी रोड स्थित बोर्ड कार्यालय में संभावित टॉपर्स का साक्षात्कार और सत्यापन किया गया। इसमें सिमुलतला जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण समेत अन्य जिलों के टॉपर शामिल हुए। सत्यापन के साथ ही 30 मार्च को परिणाम घोषित होने की संभावना है। यदि इस दिन परिणाम जारी नहीं हुआ तो 31 को घोषित होगा। मालूम हो कि मैट्रिक परीक्षा में राज्य भर से 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड द्वारा हर साल संभावित टॉपर्स को बुलाकर उनका साक्षात्कार लिया जाता है। इसके बाद परिणाम को अंतिम रूप देकर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है।
वहीं शुक्रवार देर शाम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘28 मार्च को दोपहर 1:30 बजे मैट्रिक का परिणाम जारी होगा’ संबंधी सूचना तेजी से वायरल हो रही थी। इस खबर का बोर्ड ने खंडन किया है। बोर्ड ने इसे फर्जी बताते हुए परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे केवल बोर्ड के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें।
कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
स्टेप 1 - सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 - होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 - अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।
स्टेप 4 - 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।
स्टेप 5 - भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।
बिहार बोर्ड ने अभी मैट्रिक रिजल्ट की कंफर्म डेट और टाइम की सूचना नहीं दी है। यहां देखें बीते वर्षों का ट्रेंड, परिणाम कब कब आया
2025: 29 मार्च, दोपहर 12.20 बजे
2024: 31 मार्च, दोपहर 1.30 बजे
2023: 31 मार्च, दोपहर 1.30 बजे
2022: 31 मार्च, दोपहर 3 बजे
2021: 5 अप्रैल, दोपहर 3.30 बजे
2020: 26 मई, दोपहर 12.30 बजे
2019: 6 अप्रैल, दोपहर 1 बजे
पिछले साल कैसा रहा मैट्रिक का रिजल्ट
पिछले साल के बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट पर नजर डालें तो बिहार बोर्ड ने 29 मार्च 2025 को मैट्रिक का परिणाम जारी किया था, जिसमें कुल 82.11 प्रतिशत छात्र सफल हुए थे। इस परीक्षा में साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा ने 489-489 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं, लड़कों का पास प्रतिशत 83.67 रहा, जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 80.67 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी