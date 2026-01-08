Hindustan Hindi News
BSEB Bihar Board 10th Admit Card : 93 स्कूलों के विद्यार्थियों का बिहार बोर्ड 10वीं एडमिट कार्ड नहीं हो सका जारी

BSEB Bihar Board 10th Admit Card : 93 स्कूलों के विद्यार्थियों का बिहार बोर्ड 10वीं एडमिट कार्ड नहीं हो सका जारी

Bihar Board 10th Admit Card: बिहार के 93 स्कूलों को 10वीं परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र नहीं भेजा गया है। इन स्कूलों ने मैट्रिक सेंटअप परीक्षा की विवरणी जिस सीडी में बोर्ड को भेजी थी, वह नहीं खुली।

Jan 08, 2026 06:19 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के 93 स्कूलों को माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र नहीं भेजा गया है। क्योंकि इन स्कूलों ने मैट्रिक सेंटअप परीक्षा की विवरणी जिस सीडी (कॉम्पैक्ट डिस्क) में बोर्ड को भेजी थी, वह नहीं खुली जिसके कारण विवरणी नहीं मिली और प्रवेश पत्र नहीं जारी हुआ। इसमें पटना जिले के 25 स्कूल शामिल हैं।

इसके अलावा अररिया, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, भागलपुर, सुपौल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण और गोपालगंज जिले के भी स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों की ओर से दोबारा सेंटअप परीक्षा में शामिल, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की विवरणी बोर्ड को भेजी जाएगी। सेंटअप परीक्षा की विवरणी के आधार पर ही वार्षिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होता है, जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें वार्षिक परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं जारी किया जाता है।

इंटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए बना कंट्रोल रूम

पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2026 का आयोजन 10 से 20 जनवरी 2026 तक सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या, संदेह या कठिनाई के त्वरित समाधान के लिए समिति स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।

यह नियंत्रण कक्ष नौ जनवरी से 20 जनवरी तक सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक कार्यरत रहेगा। इसके लिए दूरभाष संख्या 0612-2232227 एवं 0612-2232257 जारी की गई है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
