Bihar Board 10th 12th Sent UP Exam 2027 dates : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की सेंटअप परीक्षा डेटशीट, देखें टाइम टेबल
BSEB Bihar Board 10th 12th Sent UP Exam datesheet 2026 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) 19 नवंबर 2026 से इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2027 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा कराएगा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों की सेंटअप परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी। वहीं, मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 23 नवंबर से ली जाएगी। दोनों परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 9.30 से दोपहर 12.45 बजे तक और दूसरी पाली की दोपहर दो से शाम 5.15 बजे तक होगी। प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय छात्रों को दिया जाएगा। इंटर की सेंटअप 28 और मैट्रिक की 27 नवंबर तक चलेगी। इंटर सेंटअप की प्रैक्टिकल परीक्षा 30 नवंबर से दो दिसंबर तक होगी। बिहार बोर्ड ने दोनों परीक्षा के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है।
उत्तर पुस्तिकाओं के उठाव के लिए बने आठ केंद्र : सेंटअप परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के उठाव के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने आठ केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों पर अलग-अलग प्रखंडों के स्कूलों की उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वह 17 नवंबर को सेंटअप परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका का उठाव कर लें। जिन स्कूलों को केंद्र बनाया गया है उनमें डीएन हाईस्कूल, विद्या विहार हाईस्कूल, मारवाड़ी हाईस्कूल, चैपमैन हाईस्कूल, बीबी कॉलेज, मुखर्जी सेमिनरी,जिला स्कूल शामिल हैं।
बिहार बोर्ड इंटर सेंटअप परीक्षा शेड्यूल
- 19 नवंबर पहली पाली- भौतिकी, दर्शनशास्त्र, उद्यमिता और फाउेंडेशन कोर्स, दूसरी पाली राजनीति विज्ञान, लेखाशासत्र, रसायन विज्ञान, एच्छिक ट्रेड पेपर
- 20 नवंबर पहली पाली- गणित, एच्छिक ट्रेड पेपर-2, दूसरी पाली-भूगोल, जीव विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन
-- 23 नवंबर पहली पाली- अनिवाय्र समूह हिंदी, दूसरी पाली- अनिवार्य विषय समूह भाषा व अन्य
- 25 नवंबर पहली पाली- कृषि, अर्थशास्त्र, दूसरी पाली- मनोविज्ञान
- 26 नवंबर पहली पाली- समाजशास्त्र, दूसरी पाली- संगीत
- 27 नवंबर पहली पाली- इतिहास, दूसरी पाली- गृह विज्ञान
- 28 नवंबर पहली पाली- व्यावसायिक कोर्स, दूसरी पाली-कोई परीक्षा नहीं
बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का शेड्यूल
- 23 नवंबर पहली पाली मातृभाषा, दूसरी पाली द्वितीय मातृ भाषा
- 25 नवंबर पहली पाली विज्ञान, दूसरी पाली सामाजिक विज्ञान
- 26 नवंबर पहली पाली गणित, दूसरी पाली अंग्रेजी सामान्य
- 27 नवंबर पहली पाली एच्छिक विषय, दूसरी पाली व्यावसायिक विषय
उत्तीर्ण होना अनिवार्य
बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी 2027 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा।
निर्देश दिया है कि परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि, हेराफेरी या विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। डीईओ कार्यालय इन परिणामों का मिलान, सत्यापन तथा आवश्यक रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगा, जिससे आगामी मुख्य परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से पूरी हो सके।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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विशेषज्ञता
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