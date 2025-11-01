Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSEB Bihar Board 10th 12th Sent UP Exam datesheet 2025 2026: Bihar Board Matirc Inter Sent UP Exam dates sentup
BSEB Bihar Board 10th 12th Sent UP Exam dates : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की सेंटअप परीक्षा डेटशीट जारी, देखें टाइम टेबल

BSEB Bihar Board 10th 12th Sent UP Exam dates : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की सेंटअप परीक्षा डेटशीट जारी, देखें टाइम टेबल

संक्षेप: BSEB Bihar Board 10th 12th Sent UP Exam datesheet 2025 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है।

Sat, 1 Nov 2025 08:28 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
BSEB Bihar Board 10th 12th Sent UP Exam datesheet 2025 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। इंटर की सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप यानी जांच परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी और 26 नवंबर तक चलेगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 27 से 29 नवंबर तक होगी। मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक चलेगी। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 24 नवंबर को होगी।

पूर्ववर्ती को सेंटअप परीक्षा में नहीं शामिल होना है

संस्थान में जिन विद्यार्थियों की 75 फीसदी उपस्थिति होगी वहीं इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने कहा कि 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत नियमित, स्वतंत्र एवं क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा संस्थान स्तर पर होगी। पूर्ववर्ती, कंपार्टमेंटल या सुधार कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में नहीं शामिल होना है।

उत्तीर्ण होना अनिवार्य

बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा।

परीक्षा दो पालियों में होगी

पहली पाली की सेंट अप परीक्षा 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली की परीक्षा दो बजे से 5:15 बजे तक चलेगी। शुरुआत के 15 मिनट कूल ऑफ टाइम के तौर पर प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए दिए जाएंगे।

बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप परीक्षा की डेटशीट ( BSEB Bihar Board Matric Sent-UP Time Table 2025-2026)

फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा - सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक)

सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा - दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक

19 नवंबर 2025

फर्स्ट शिफ्ट - मातृभाषा ( हिंदी (101), बांग्ला, मैथिली)

सेकेंड शिफ्ट - द्वितीय भारतीय भाषा ( संस्कृत, हिंदी (106), अरबी, फारसी, भोजपुरी)

20 नवंबर 2025

फर्स्ट शिफ्ट - विज्ञान

सेकेंड शिफ्ट - सामाजिक विज्ञान

21 नवंबर 2025

फर्स्ट शिफ्ट - गणित

सेकेंड शिफ्ट - अंग्रेजी (सामान्य)

22 नवंबर

फर्स्ट शिफ्ट - ऐच्छिक विषय (उच्च गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, ललित कला, नृत्य एवं संगीत)

सेकेंड शिफ्ट - ऐच्छिक विषय व्यावसायिक ट्रेड (सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, टेलीकॉम, ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी)

बिहार बोर्ड इंटर सेंटअप परीक्षा की डेटशीट ( BSEB Bihar Board Inter Sent-UP Time Table 2025-2026)

फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा - सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक)

सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा - दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक

19 नवंबर

फर्स्ट शिफ्ट - इंटर साइंस- फिजिक्स, इंटर आर्ट्स - फिलॉस्फी, इंटर कॉमर्स - इंटप्रिन्योरशिप

सेकेंड शिफ्ट - इंटर आर्ट्स - पॉल साइंस, इंटर कॉमर्स - अकाउंटेंसी, इंटर साइंस - केमिस्ट्री

20 नवंबर

फर्स्ट शिफ्ट - इंटर साइंस- मैथ्स। इंटर आर्ट्स - मैथ्स।

सेकेंड शिफ्ट - इंटर आर्ट्स - ज्योग्राफी, इंटर साइंस - बायो। इंटर कॉमर्स - बिजनेस स्टडीज।

21 नवंबर

फर्स्ट शिफ्ट - इंग्लिश (सभी स्ट्रीम के लिए) - उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा विषय समूह-1 के तहत भाषा विषय या अतिरिक्त के रूप में चयनित किया है।

सेकेंड शिफ्ट - हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगथी, भोजपुरी ( सभी स्ट्रीम) । उन परीक्षार्थियों के लिए जिनके द्वारा विषय समूह-2 के तहत भाषा विषय या अतिरिक्त के रूप में चयनित किया है।

22 नवंबर

फर्स्ट शिफ्ट - कंप्यूटर साइंस

सेकेंड शिफ्ट - वोकेश्नल - फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, मैथ्स, हिस्ट्री, बीएस, अकाउंटेंसी, ।

24 नवंबर

फर्स्ट शिफ्ट - इंटर साइंस - एग्रीकल्चर। इंटर आर्ट्स - इको। इंटर कॉमर्स - इको।

सेकेंड शिफ्ट -इंटर आर्ट्स - साइकोलॉजी।

25 नवंबर

फर्स्ट शिफ्ट - इंटर आर्ट्स - सोशियोलॉजी।

सेकेंड शिफ्ट - इंटर आर्ट्स - म्यूजिक

26 नवंबर

फर्स्ट शिफ्ट - इंटर आर्ट्स - हिस्ट्री

सेकेंड शिफ्ट - इंटर आर्ट्स - होम साइंस

