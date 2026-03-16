BSEB Bihar Board Result 2026 Live: जल्द जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट, यहां से कर सकेंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड

BSEB Bihar Board 10th, 12th Result 2026 Live Updates : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर घोषित किए जाने वाले हैं। बोर्ड ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए पटना मुख्यालय में संभावित टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन यानी 'टॉपर वेरिफिकेशन' शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि बिहार बोर्ड रिजल्ट अब किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं। इस साल बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित हुई थीं और बोर्ड की योजना के अनुसार सबसे पहले इंटरमीडिएट के नतीजे आएंगे, जिसके बाद मैट्रिक का परिणाम जारी होगा। 10वीं कक्षा की आंसर कॉपी का मूल्यांकन 13 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके आधार पर मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है। छात्र अपना स्कोरकार्ड रोल कोड और रोल नंबर के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार बोर्ड ने आंसर-की पहले ही जारी कर दी है और अब मार्च के अंत तक दोनों कक्षाओं के नतीजे घोषित कर छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया जाएगा। ताजा अपडेट्स के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें।

कहां चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड रिजल्ट (Bihar Board Result 2026)

बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in, biharboardonline.com के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (BSEB Bihar Board 10th 12th Result 2026 ) चेक कर सकेंगे।

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आर्ट्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कॉमर्स रिजल्ट 2026

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस रिजल्ट 2026

BSEB Bihar Board 10th-12th Result 2026 FAQs: बिहार बोर्ड रिजल्ट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

BSEB 10th,12th Result 2026: वेबसाइट पर कैसे चेक करें बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं।

अपनी कक्षा के अनुसार 'BSEB Matric Result 2026' या 'BSEB Intermediate Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें।

कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेना न भूलें।

BSEB Result 2026: SMS से कैसे चेक करें?

बिहार बोर्ड के छात्र वेबसाइट के अलावा मोबाइल पर SMS के जरिए भी अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं।

कक्षा 10वीं के लिए टाइप करें: BIHAR10 <स्पेस> रोल नंबर।

कक्षा 12वीं के लिए टाइप करें: BIHAR12 <स्पेस> रोल नंबर।

इसे 56263 पर भेज दें।

रिजल्ट जारी होते ही आपका स्कोर कार्ड SMS के जरिए प्राप्त हो जाएगा।

BSEB 10th, 12th Result 2026 कब आएगा?

बिहार बोर्ड 12वीं (इंटर) का रिजल्ट मार्च के तीसरे सप्ताह में और 10वीं (मैट्रिक) का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह के बीच जारी होने की पूरी संभावना है।

BSEB Result 2026 कहां देखें?

बिहार बोर्ड का रिजल्ट इन आधिकारिक वेबसाइटों पर देखा जा सकता है:

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

secondary.biharboardonline.com

BSEB Result देखने के लिए क्या चाहिए?

बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने एडमिट कार्ड पर अंकित रोल कोड और रोल नंबर की आवश्यकता होगी। इन दोनों डिटेल्स के बिना ऑनलाइन रिजल्ट नहीं देखा जा सकेगा।

बिहार बोर्ड में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए?

बिहार बोर्ड में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होते हैं। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में 33 से कम अंक लाता है, तो उसे अपना साल बचाने के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल वाले विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य होता है।