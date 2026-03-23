बिहार बोर्ड रिजल्ट में कम नंबर या फेल होने पर न हारें हिम्मत, ये विकल्प संवारेंगे आपका भविष्य
बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं में आपके कम नंबर आए या आप फेल हो गए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। स्क्रूटनी, कंपार्टमेंटल और एनआईओएस जैसे बेहतरीन विकल्प आपका साल बचा सकते हैं।
bseb bihar board 10th 12th result 2026: जिंदगी के सफर में कभी धूप तो कभी छांव का आना जाना लगा रहता है। किसी भी इम्तिहान का नतीजा हमारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा जल्द ही 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में बहुत से छात्र जश्न मना रहे होंगे, तो कुछ के चेहरों पर मायूसी छाई होगी। अगर आपके नंबर उम्मीद से कम आए या आप किसी वजह से एक दो पेपर में पास नहीं हो पाए, तो आपको जरा भी उदास या मायूस होने की जरूरत नहीं है।
यह वक्त हार मानकर बैठने का नहीं, बल्कि नए विकल्पों को तलाशने और फिर से उठ खड़े होने का है। बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों के लिए कई शानदार रास्ते खुले रखे हैं, जिनसे न सिर्फ आपका कीमती साल बच सकता है, बल्कि आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। आज हम तफसील से बात करेंगे कि स्क्रूटनी, कंपार्टमेंटल एग्जाम और एनआईओएस (NIOS) के जरिए आप कैसे अपने करियर की गाड़ी को फिर से सही ट्रैक पर ला सकते हैं।
स्क्रूटनी का विकल्प: जब हो अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा
कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर तो बहुत शानदार लिखकर आते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नंबर हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते। अगर आपको भी अपने दिल में यह पूरा यकीन है कि आपके नंबर आपके लिखे हुए जवाबों के हिसाब से कम दिए गए हैं, तो बिहार बोर्ड आपको 'स्क्रूटनी' यानी कॉपियों की री चेकिंग का शानदार मौका देता है।
रिजल्ट जारी होने के फौरन बाद ही बोर्ड की तरफ से स्क्रूटनी के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है। आप मामूली सी फीस भरकर अपनी कॉपी दोबारा चेक करवा सकते हैं। इसमें एग्जामिनर यह देखते हैं कि कहीं कोई सवाल चेक होने से तो नहीं छूट गया या फिर नंबरों को जोड़ने में कोई गलती तो नहीं हुई है। कई बार स्क्रूटनी के बाद छात्रों के नंबरों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। इसलिए अगर खुद पर और अपनी कलम पर पूरा भरोसा है, तो यह कदम जरूर उठाएं।
कंपार्टमेंटल परीक्षा एक और बेहतरीन मौका
जो छात्र एक या दो विषयों में पासिंग मार्क्स लाने से चूक गए हैं, उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपको अपना पूरा साल बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए फौरन कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का आयोजन करता है।
इसके अलावा, वो छात्र जो किसी वजह से अपना परीक्षा फॉर्म वक्त पर नहीं भर पाए थे और मेन एग्जाम में बैठने से महरूम रह गए थे, वो भी इस विशेष परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बस तय समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत और सही रणनीति के साथ आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर करके इसी साल अपनी अगली क्लास की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अपने स्कूल या कॉलेज के टच में रहें ताकि फॉर्म भरने की कोई भी तारीख आपसे छूट न जाए।
जब रास्ते बंद लगें तो NIOS (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) खुलते हैं नए दरवाजे
अब बात करते हैं उन छात्रों की जो बदकिस्मती से दो से ज्यादा विषयों में फेल हो गए हैं या फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे हालात में अक्सर छात्र हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपके लिए 'एनआईओएस' (NIOS) एक बेहद मुफीद और जबरदस्त विकल्प बनकर सामने आता है। यह भारत सरकार का एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, जिसकी मान्यता बिल्कुल सीबीएसई (CBSE) या बिहार बोर्ड के बराबर ही है।
एनआईओएस की सबसे खास बात इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन है। यहां एडमिशन लेने के बाद आप अपनी पसंद के उन विषयों को चुन सकते हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी है। आपको दोबारा से सारे विषयों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। इसके अलावा, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन (On Demand Examination) की सहूलियत के जरिए आप जब चाहें, तब परीक्षा देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी लौटता है और आप बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसकी मार्कशीट हर सरकारी नौकरी, कॉलेज एडमिशन और यहां तक कि विदेशों में पढ़ाई के लिए भी पूरी तरह से मान्य है।
आखिरी बात जो याद रखनी है
मार्कशीट पर छपे नंबर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हैं; वो आपके टैलेंट, आपकी काबिलियत और आपके भविष्य का पैमाना नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसे अनगिनत कामयाब लोग हैं, जिन्होंने शुरुआती नाकामियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। चाहे वह स्क्रूटनी हो, कंपार्टमेंटल एग्जाम हो या फिर एनआईओएस, हर विकल्प आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आ सकता है। अपने माता पिता और टीचर्स से खुलकर बात करें, सही गाइडेंस लें और अपनी पसंद का रास्ता चुनें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव