BSEB Bihar Board 10th , 12th Result 2026 :28 लाख छात्रों का इंतजार जल्द होगा खत्म, कब तक आ सकते हैं बिहार बोर्ड के नतीजे
BSEB Bihar Board 10th , 12th Result 2026 : बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी होने की पूरी उम्मीद है, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
BSEB Bihar Board 10th , 12th Result 2026 : साल भर की कड़ी मेहनत, रातों की नींद कुर्बान करके की गई पढ़ाई और इम्तिहान के भारी तनाव के बाद अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका बिहार के लाखों छात्र छात्राओं और उनके वालिदैन (माता पिता) को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के नतीजों की। वो पल अब बेहद करीब आ चुका है जब करीब 28 लाख से ज्यादा धड़कनें एक साथ तेज हो जाएंगी, क्योंकि बिहार बोर्ड जल्द ही साल 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। कॉपियों के मूल्यांकन का काम मुकम्मल हो चुका है और अब बस रिजल्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने की आखिरी प्रक्रिया चल रही है। अगर आप भी उन लाखों होनहार छात्रों में से एक हैं जिन्होंने इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा दी है, तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आपके सब्र का फल बहुत जल्द मिलने वाला है।
BSEB Bihar Board 10th , 12th Result 2026 : कब होगा नतीजों का ऐलान?
बिहार बोर्ड हर साल सबसे पहले और तय समय पर नतीजे घोषित करने के लिए पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपनी इसी रिवायत को कायम रखते हुए इस बार भी मार्च 2026 में ही परिणाम आने की प्रबल संभावना है। ताज़ा रिपोर्ट्स और हलचलों की मानें तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट 23 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। इसके फौरन बाद ही बोर्ड कक्षा 10वीं (मैट्रिक) के परिणामों का भी ऐलान कर देगा, जो 25 मार्च के बाद किसी भी दिन घोषित किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, बोर्ड की तरफ से अभी तक किसी पुख्ता और आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पिछले सालों के रुझानों को देखते हुए मार्च का आखिरी हफ्ता छात्रों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम होने वाला है। आमतौर पर नतीजे दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किए जाते हैं, जिसके तुरंत बाद वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाता है।
BSEB Bihar Board 10th , 12th Result 2026 : 28 लाख छात्रों को है नतीजों का इंतजार
इस साल बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कुल मिलाकर 28 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इसमें से इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा में करीब 12.92 लाख और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी के बीच हुईं, जबकि 10वीं के इम्तिहान 17 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक राज्य भर के 1762 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए थे।
अगर हम पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों पर नज़र डालें, तो बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 29 मार्च को घोषित हुआ था। पिछले साल कुल 82.11% छात्रों ने कामयाबी का परचम लहराया था। लड़कों का पास प्रतिशत 83.67% रहा था, जबकि लड़कियों ने 80.67% के साथ शानदार प्रदर्शन किया था। 2025 में साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा ने 489 अंक हासिल करके पूरे राज्य में टॉप किया था। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि नतीजे पिछले साल से बेहतर होंगे और कई नए रिकॉर्ड बनेंगे।
BSEB Bihar Board 10th , 12th Result 2026 : कैसे और कहां चेक करें अपना रिजल्ट?
नतीजे जारी होने के बाद छात्रों के बीच सर्वर डाउन होने से अक्सर बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। रिजल्ट चेक करने का तरीका बेहद आसान है:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर आपको 'Bihar Board 10th Result 2026' या 'Bihar Board 12th Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, अपनी क्लास के हिसाब से उस पर क्लिक करें।
3. अब एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना 'रोल कोड' (Roll Code) और 'रोल नंबर' (Roll Number) दर्ज करना होगा।
4. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालकर 'Submit' या 'View' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका रिजल्ट और मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।
बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स की लिस्ट, पास प्रतिशत और अन्य अहम आंकड़े भी जारी करेगा।
BSEB Bihar Board 10th , 12th Result 2026 : अगर अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या करें?
कई बार ऐसा होता है कि छात्रों को लगता है कि उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से नंबर नहीं मिले हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड छात्रों को स्क्रूटनी (अंकों के सत्यापन) का एक बेहतरीन मौका देता है। इसके लिए आप बोर्ड की वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर “BSEB मैट्रिक/इंटर स्क्रूटनी/वेरिफिकेशन 2026” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अपना रोल नंबर और रोल कोड डालकर उन विषयों को चुनें जिनमें आपको डाउट है। प्रति विषय 120 रुपये की मामूली फीस ऑनलाइन भरनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव