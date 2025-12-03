BSEB Bihar Board 10th 12th Model Paper Download pdf : बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं मॉडल पेपर जारी, डाउनलोड लिंक

संक्षेप: BSEB Bihar Board 10th 12th Model Paper : बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 के के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। वेबसाइट biharboardonline.com से या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

BSEB Bihar Board 10th 12th Model Paper Download pdf : बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 के के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। समिति की वेबसाइट biharboardonline.com से या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी मॉडल पेपर के माध्यम से सैद्धांतिक परीक्षा के पैटर्न से अवगत हो सकते हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र से परीक्षार्थियों को संबंधित विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, परीक्षा अवधि, मार्किंग आदि की जानकारी मिलेगी। बोर्ड ने दोनों ही कक्षाओं के सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी किया है। परीक्षार्थी समिति की उक्त वेबसाइट पर जाकर मॉडल पेपर 2026 के इंटर या मैट्रिक सेक्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

BSEB Bihar Board 10th 12th Model Paper Download: कैसे डाउनलोड करें बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की मॉडल पेपर - सबसे पहले biharboardonline.com पर जाएं।

- मॉडल पेपर 2026 पर माउस कर्सल ले जाकर अपनी कक्षा के मुताबिक मैट्रिक या इंटर लिंक पर क्लिक करें।

- यहां सभी विषयों के मॉडल पेपर देखें और उन्हें डाउनलोड करें।

बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं डेटशीट बीएसईबी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक, इंटर परीक्षा 2025 का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 12:45 बजे समाप्त होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक होगी।

बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा डेटशीट 2026 ( Bihar Board Matric Datesheet 2026) 17 फरवरी पहली शिफ्ट- मातृभाषा (101 हिंदी, 102 बांग्ला, 103 उर्दू, 104 मैथिली)

दूसरी शिफ्ट- मातृभाषा (201 हिंदी, 202 बांग्ला, 203 उर्दू, 204 मैथिली)

18 फरवरी पहली शिफ्ट- 110 गणित

दूसरी शिफ्ट-210 गणित

19 फरवरी पहली शिफ्ट- द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 105-संस्कृत, 107-अरबी, 108-फारसी एवं 109-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 106-हिन्दी)

दूसरी शिफ्ट-द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 205-संस्कृत, 207-अरबी, 208-फारसी एवं 209-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206-हिन्दी)

20 फरवरी पहली शिफ्ट - 111 सामाजिक विज्ञान

दूसरी शिफ्ट - 211 सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी पहली शिफ्ट - 112 विज्ञान

दूसरी शिफ्ट - 212 विज्ञान

23 फरवरी पहली शिफ्ट - 113 अंग्रेजी (सामान्य)

दूसरी शिफ्ट - 213 अंग्रेजी (सामान्य)

24 फरवरी पहली शिफ्ट - वैकल्पिक विषय या ऐच्छिक विषय

(114-उच्च गणित, 115-वाणिज्य, 116-अर्थशास्त्र, 121-फारसी, 122-संस्कृत, 123-अरबी एवं 124-मैथिली)- (पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक)

(117-ललित कला, 118-गृह विज्ञान, 119-नृत्य एवं 120-संगीत)- (पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक)

सेकेंड शिफ्ट

(214-उच्च गणित, 215-वाणिज्य, 216-अर्थशास्त्र, 221-फारसी, 222-संस्कृत, 223-अरबी एवं 224-मैथिली)- (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक)

(217-ललित कला, 218-गृह विज्ञान, 219-नृत्य एवं 220-संगीत)- (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:45 बजे तक)

25 फरवरी - पहली शिफ्ट -व्यावसायिक ऐच्छिक विषय

127-सुरक्षा, 128-ब्यूटिशियन, 129-टूरिज्म, 130-रिटेल मैनेजमेंट, 131-ऑटोमोबाईल, 132-इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर, 133-ब्यूटी एंड वेलनेस, 134-टेलीकॉम एवं 135-आई०टी०/आई०टीज० ट्रेड

बिहार बोर्ड 12वीं का टाइम टेबल 2026 (Bihar Board 12th Datesheet 2026) 2 फरवरी पहली पाली - बायोलॉजी, फिलॉसफी,

दूसरी पाली - इकोनॉमिक्स

3 फरवरी पहली पाली- मैथ

दूसरी पाली - पॉल साइंस, फाउंडेशन कोर्स

5 फरवरी पहली पाली - फिजक्स

दूसरी पाली -ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज

6 फरवरी पहली पाली - अंग्रेजी

दूसरी पाली- हिंदी

7 फरवरी पहली पाली - केमिस्ट्री

दूसरी पाली- इंग्लिश, एग्रीकल्चर

9 फरवरी पहली पाली - हिंदी

दूसरी पाली - इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर-1

10 फरवरी पहली पाली - सभी भाषाओं-उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, बांग्ला

दूसरी पाली - साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप

11 फरवरी पहली पाली - म्यूजिक और वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-2

दूसरी पाली - आई.एससी के सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, रिटेल, होम साइंस और आई.ए के गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र

12 फरवरी पहली पाली - समाजशास्त्र

दूसरी पाली - सिक्योरिटी, ब्यूटीशियन, रिटेल, मैनेजमेंट, ऑटो, मोबाइल, इलेक्ट्रिक, वेलनेस, टेलीकॉम

13 फरवरी पहली पाली - तीनों संकायों की भाषाओं की परीक्षा।