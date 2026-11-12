बिहार बोर्ड ने जारी किया BBOSE 10वीं और 12वीं का टाइमटेबल, जानें कब से शुरू होंगी परीक्षाएं

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की दिसंबर 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bboseonline.bihar.gov.in पर जाकर परीक्षा का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) की दिसंबर 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bboseonline.bihar.gov.in पर जाकर परीक्षा का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक, कक्षा 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 9 दिसंबर से शुरू होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 15 दिसंबर से आयोजित की जाएंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 9 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक चलेगी।

BBOSE 10वीं की परीक्षा कब से होगी? कक्षा 10वीं की थ्योरी परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेंगी। पहले दिन पहली पाली में साइंस और दूसरी पाली में पेंटिंग की परीक्षा होगी। इसके बाद 16 दिसंबर को होम साइंस, सोशल साइंस और गणित के पेपर होंगे। 17 दिसंबर को अंग्रेजी और 18 दिसंबर को हिंदी की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

वहीं, 19 दिसंबर को योग एवं शारीरिक शिक्षा और बेसिक कंप्यूटर, 21 दिसंबर को उर्दू और संस्कृत तथा 22 दिसंबर को बिजनेस स्टडीज और मैथिली की परीक्षा होगी। आखिरी दिन यानी 23 दिसंबर को भोजपुरी, बांग्ला, अरबी और फारसी विषयों के पेपर होंगे।

BBOSE 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10, 11 और 14 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।

10 दिसंबर: पहली पाली में होम साइंस और दूसरी पाली में बेसिक कंप्यूटर।

11 दिसंबर: पहली पाली में योग एवं शारीरिक शिक्षा और दूसरी पाली में साइंस।

14 दिसंबर: पहली पाली में अंग्रेजी और दूसरी पाली में पेंटिंग।

टाइम टेबल ऐसे करें डाउनलोड 1. छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट http://bboseonline.bihar.gov.in/ पर जाएं।

2. यहां आपको 10वीं और 12वीं के टाइमटेबल लिंक पर क्लिक करें।

3. अब पीडीएफ में परीक्षा का टाइमटेबल दिख जाएगा।

4. अब इसे डाउनलोड कर सेव कर लें।

BBOSE 12वीं की थ्योरी परीक्षा का टाइमटेबल कक्षा 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 9 दिसंबर से शुरू होंगी और 23 दिसंबर तक चलेंगी। पहले दिन पहली पाली में मैथिली और बांग्ला, जबकि दूसरी पाली में मगही विषय की परीक्षा होगी। इसके बाद 10 दिसंबर को हिंदी और अंग्रेजी, 11 दिसंबर को गणित और केमिस्ट्री, 14 दिसंबर को बायोलॉजी और फिजिक्स की परीक्षा होगी। 15 दिसंबर को भूगोल और इतिहास, 16 दिसंबर को संस्कृत, अरबी और साइकोलॉजी, 17 दिसंबर को इकोनॉमिक्स और होम साइंस के पेपर होंगे।

इसी तरह 18 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, 19 दिसंबर को योग एवं शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर साइंस, 21 दिसंबर को संगीत और पेंटिंग की परीक्षा होगी। 22 दिसंबर को बिजनेस स्टडीज और उर्दू, जबकि 23 दिसंबर को शिक्षा, दर्शनशास्त्र, अकाउंटेंसी और भोजपुरी विषयों के पेपर आयोजित किए जाएंगे।

BBOSE 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा कब होगी? कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 4 से 7 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। इनका समय पहली पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।

4 दिसंबर: पहली पाली में फिजिक्स और केमिस्ट्री, दूसरी पाली में पेंटिंग और भूगोल।

5 दिसंबर: पहली पाली में बायोलॉजी, योग एवं शारीरिक शिक्षा, दूसरी पाली में साइकोलॉजी और होम साइंस।

7 दिसंबर: पहली पाली में कंप्यूटर साइंस और दूसरी पाली में संगीत।

सीब

परीक्षा को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं।

15 मिनट एक्स्ट्रा: प्रत्येक पाली में प्रश्नपत्र पढ़ने और समझने के लिए शुरुआत के 15 मिनट दिए जाएंगे।

प्रवेश का समय: पहली पाली के लिए सुबह 9 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

स्क्राइब की सुविधा: जो अभ्यर्थी स्वयं लिखकर परीक्षा देने में असमर्थ हैं, उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) की अनुमति और निर्धारित नियमों के तहत मैट्रिक से कम शैक्षणिक स्तर वाले स्क्राइब की सुविधा मिल सकती है।