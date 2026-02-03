BSEB 12th Exam : देर से पहुंचने पर छूटी परीक्षा, रोती बिलखती रहीं छात्राएं, बिहार बोर्ड ने बताया कब मिलेगा मौका
BSEB Bihar Board 12th Exam : बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में विभिन्न कारणों से परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड एक और मौका देगा। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।
बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में विभिन्न कारणों से परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड एक और मौका देगा। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अप्रैल अंत या मई में विशेष परीक्षा होगी। वंचित परीक्षार्थियों का साल बर्बाद नहीं हो इसके लिए विशेष परीक्षा के लिए मार्च-अप्रैल में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भराया जाएगा।
केंद्रों पर एक घंटे पहले पहुंचें परीक्षार्थी
बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा न छूटे इसके लिए परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले केन्द्र पर पहुंच जाएं और प्रवेश ले लें। दोनों ही पालियों की परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले प्रवेश बंद हो जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने परीक्षार्थियों को समय लेकर घर से निकलने को कहा है।
देर से पहुंचने पर 100 से अधिक की छूटी परीक्षा, रोती रहीं छात्राएं
इंटर की परीक्षा सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले में 81 केंद्रों पर शुरू हुई। कदचारमुक्त परीक्षा को लेकर केंद्रों पर पूरी सख्ती रही। बिहार बोर्ड के निर्देश के तहत ठंड में बच्चों ने बिना जूता-मोजा के परीक्षा दी। कई बच्चे खाली पैर परीक्षा में शामिल हुए। पहले दिन केंद्रों पर व्यवस्था की भी परीक्षा हुई। कई केंद्रों पर 8.30 बजे तक विडियोग्राफर व पुलिसकर्मी की खोज होती रही। कई केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने को भी हलकान रहे। इन चुनौतियों से केन्द्राधीक्षक भी हलकान रहे। पहली पाली में विलंब से आने के कारण दो दर्जन से अधिक केंद्रों पर 100 से अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। एमएसकेबी समेत कई केंद्रों पर 9.30 बजे तक गेट पर खड़ी हो छात्राएं गुहार लगाती रहीं।
छात्राओं का कहना था कि हमलोग 9.02 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन सभी बहस करते रहे और प्रवेश नहीं दिया। अब कह रहे कि साढ़े नौ बज रहा है। 9 बजे के बाद आने वाले दर्जनों परीक्षार्थियों की परीक्षा छूटी। इसे लेकर अभिभावक भी आक्रोशित हो उठे। अभिभावकों ने कहा कि पहला दिन था। अगर 2-3 मिनट देर हो गई तो इससे बच्चियों का भविष्य तो बर्बाद नहीं किया जाए। उधर, केन्द्राधीक्षकों और केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट ने कहा कि सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। ऐसे में हमलोग कुछ नहीं कर सकते हैं। केंद्र पर पहुंची प्रिया ने रोते हुए कहा कि जीरोमाइल से आ रहे हैं। अखाड़ाघाट पुल पर जाम की वजह से दो मिनट देर हो गई, लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया। सेंटर कोड 3153, 3131 पर 8.39 बजे तक विडियोग्राफर नहीं पहुंचे थे, जबकि परीक्षार्थियों के प्रवेश का समय 8.30 बजे से ही है। इसी तरह सेंटर कोड 3172 पर पुलिसकर्मी 8.30 बजे तक नहीं पहुंचे थे। एलएस कॉलेज केंद्र पर परीक्षार्थी दौड़ते हुए पहुंचे। इसकी वजह से कई परीक्षार्थी गिर भी पड़े।