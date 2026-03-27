BSEB 10th Result : बिहार बोर्ड 10वीं टॉपरों से पूछे गए ये सवाल, इन स्कूलों के बच्चों को बुलाया
BSEB 10th Result 2026 : बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के संभावित टॉपरों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी, औराई समेत अन्य स्कूलों से बच्चे बुलाए गए थे। उनसे की तरह के प्रश्न पूछे गए।
BSEB 10th Result 2026 : 10वीं में कौन-कौन सी किताबें हैं? हिन्दी और अंग्रेजी विषय में कौन-सी किताबें हैं? इसके भीतर क्या-क्या चैप्टर है? इस तरह के सवाल बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के परीक्षार्थियों से किया। बोर्ड ने मैट्रिक के संभावित टॉपरों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी, औराई समेत अन्य स्कूलों से बच्चे बुलाए गए थे। गुरुवार को जिले के चार छात्र-छात्राओं का बोर्ड की टीम ने इंटरव्यू लिया। इसमें मुशहरी के एक ही स्कूल के दो बच्चे शामिल थे। इसमें एक छात्र और एक छात्रा है। इसी हफ्ते मैट्रिक का रिजल्ट आने की संभावना है।
इंटरव्यू में शामिल छात्र-छात्राओं ने बताया कि मौखिक सवाल पूछे गये। कुछ सवालों के जवाब लिखवाये भी गये। हैंडराइटिंग मिलान भी परीक्षार्थियों का किया गया। इंटरव्यू में शामिल बच्चों ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा में जो सवाल पूछे गये थे, उससे अलग भी सवाल पूछे गये। इसमें कई अलग-अलग पाठ के बारे में पूछा गया। एक बच्चे का इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चला। हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान समेत सभी विषय से सवाल पूछे गये। गणित में क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। संस्कृत में अनुच्छेद लिखवाया गया। साइंस में विद्युत मोटर के बारे में पूछा गया। सोशल साइंस में धर्म निरपेक्षता पर सवाल पूछे गये।
बच्चों ने कहा कि कुछ पाठ के लेखक से संबंधित सवाल भी पूछे गये। अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट ने सवाल पूछे। तीन से चार सवालों के लिखित जवाब लिये गये।
कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।
'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।
भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।
इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।
कब आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
एसईबी बिहार बोर्ड मार्च 2026 अंत तक बिहार बोर्ड 10वीं परिणाम 2026 ( BSEB Bihar Board Matric Result 2026) घोषित करेगा। 31 मार्च तक यह जारी हो जाएगा। पिछले साल के परिणाम की बात करें तो बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के नतीजे 29 मार्च 2025 को घोषित किए गए, जहां कुल मिलाकर 82.11 % छात्रों को सफलता मिली। तीन स्टूडेंट्स साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी, रंजन वर्मा ने 489 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। लड़कियों का पास पर्सेंटेज 80.67 प्रतिशत और लड़कों का पास पर्सेंटेज 83.67 रहा था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी