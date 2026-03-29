बिहार 10वीं रिजल्ट के बाद पैसों की चिंता खत्म! सरकार देगी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप; SC/ST छात्रों को भी बड़ा फायदा

बिहार 10वीं रिजल्ट के बाद पैसों की चिंता खत्म! सरकार देगी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप; SC/ST छात्रों को भी बड़ा फायदा
BSEB Bihar Board 10th Result 2026: बिहार सरकार ने मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप’ का पिटारा खोल दिया है। यह स्कॉलरशिप छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने के अपने सपनों को पूरा करने में मदद भी करेगी।
BSEB Bihar Board 10th Result 2026 , Sarkari Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा मैट्रिक यानी 10वीं का रिजल्ट कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। जो छात्र आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित थे। बिहार सरकार ने मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए ‘पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप’ का पिटारा खोल दिया है।
यह स्कॉलरशिप न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने के अपने सपनों को पूरा करने में मदद भी करेगी। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन छात्रों को मिलेगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
किन छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप?
बिहार सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। यह स्कॉलरशिप मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के छात्रों के लिए है। जिन छात्रों ने बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है और अब 11वीं, 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या किसी स्नातक कोर्स में दाखिला लिया है, वे इसके लिए पात्र हैं।
आय सीमा:
छात्र के परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (आमतौर पर 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कितनी मिलेगी सहायता राशि?
स्कॉलरशिप की राशि छात्र द्वारा चुने गए कोर्स और कॉलेज की फीस पर निर्भर करती है। इसमें ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस अलाउंस और अन्य अनिवार्य शुल्कों की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है। यह राशि सीधे छात्र के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है ताकि बीच में कोई बिचौलिया न रहे।
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले छात्र इन दस्तावेजों को तैयार रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो:
मैट्रिक (10वीं) की मार्कशीट
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र ( हाल ही में जारी किया गया)
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (खाता आधार से लिंक होना चाहिए)
वर्तमान कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस रसीद
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmsonline.bih.nic.in पर जाएं।
2. अपनी श्रेणी (SC/ST या BC/EBC) के अनुसार रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आधार नंबर दर्ज कर अपना प्रोफाइल बनाएं।
4. पोर्टल पर लॉग-इन करके अपने शैक्षणिक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
5. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल लें और अपने कॉलेज में जमा करें।
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का भी लाभ
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अलावा, बिहार सरकार उन छात्रों को भी नकद इनाम देती है जिन्होंने मैट्रिक में फर्स्ट डिविजन हासिल की है। 'मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना' के तहत सामान्य और पिछड़ा वर्ग के प्रथम श्रेणी से पास छात्रों को 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को सेकेंड डिविजन आने पर भी 8,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
रुकने न पाएं पढ़ाई के कदम
अक्सर देखा गया है कि आर्थिक अभाव के कारण कई मेधावी छात्र 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। बिहार सरकार की ये योजनाएं इसी खाई को पाटने का काम कर रही हैं। यदि आपने भी इस साल मैट्रिक पास किया है, तो बिना देरी किए इन स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने सुनहरे भविष्य की नींव रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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