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Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, यहां Roll Number से कर सकेंगे चेक

Mar 29, 2026 10:28 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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BSEB Bihar Board 10th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के करीब 15 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। बिहार बोर्ड आज, 29 मार्च 2026 को दोपहर 1:15 बजे मैट्रिक (10वीं) का रिजल्ट घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, यहां Roll Number से कर सकेंगे चेक

BSEB Bihar Board 10th Result 2026 , Sarkari Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के करीब 15 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। बिहार बोर्ड आज, 29 मार्च 2026 को दोपहर 1:15 बजे मैट्रिक (10वीं) का रिजल्ट घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करेंगे। इस साल बिहार बोर्ड एक बार फिर देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी कर अपना ही रिकॉर्ड दोहराने जा रहा है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट को वेबसाइट https://result.biharboardonline.org अथवा https://matricbiharboard.com पर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी https://www.livehindustan.com/career/results/bihar-board-result भी परिणाम चेक सकेंगे।
Bihar Board 10th Result 2026 Direct Link

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शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष करेंगे घोषणा

बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर संयुक्त रूप से पटना स्थित बोर्ड मुख्यालय से परिणाम जारी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल पास प्रतिशत की घोषणा की जाएगी, बल्कि इस साल के स्टेट टॉपर्स के नामों का भी एलान होगा। टॉपर्स को नकद पुरस्कार, लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें?

जैसे ही घड़ी में 1:15 बजेंगे, आधिकारिक वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक होने की संभावना है। छात्र अपना स्कोरकार्ड इन आधिकारिक पोर्टल्स पर देख सकेंगे:

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

secondary.biharboardonline.com

कैसे चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

स्टेप 1 - सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 - होमपेज पर "Bihar Board Matric Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 - अपना रोल कोड (Roll Code) और रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।

स्टेप 4 - 'Submit' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

स्टेप 5 - भविष्य के लिए मार्कशीट को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें।

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अगर वेबसाइट क्रैश हो जाए तो क्या करें?

लाखों छात्र एक साथ लॉग-इन करते हैं, जिससे वेबसाइट धीमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। आप SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें: BIHAR10 ROLL NUMBER और इसे 56263 पर भेज दें। इसके अलावा 'डिजीलॉकर' पर भी आपकी मार्कशीट उपलब्ध होगी।

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी संदेश

परीक्षा परिणाम केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। बिहार बोर्ड ने उन छात्रों के लिए भी तैयारी कर रखी है जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाते या जिन्हें कम अंक मिलते हैं। ऐसे छात्र स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगे या कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर अपना साल बचा सकेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
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