AP SSC Hall Ticket 2026 OUT : आंध्र प्रदेश 10वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड bse.ap.gov.in पर जारी, Direct Link

Mar 05, 2026 12:15 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
BSEAP AP SSC 10th Class Hall Ticket 2026 : बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आंध्र प्रदेश (BSEAP) ने एसएससी परीक्षा 2026 के हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अपने एसएससी हॉल टिकट bse.ap.gov.in से या WhatsApp पर ‘Mana Mitra’ सर्विस के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।

BSEAP AP SSC 10th Class Hall Ticket 2026 : बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आंध्र प्रदेश (BSEAP) ने एसएससी परीक्षा 2026 के हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। एपी एसएससी 10वीं परीक्षा देने जा रहे स्टूडेंट्स अपने एसएससी हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट bse.ap.gov.in से या WhatsApp पर ‘Mana Mitra’ सर्विस के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल अथॉरिटी और प्राइवेट कैंडिडेट, दोनों अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आंध्र प्रदेश (BSEAP) 2026 के लिए एसएससी परीक्षा पेन-एंड-पेपर फॉर्मेट में आयोजित करेगा। एग्जाम 16 मार्च से 1 अप्रैल, 2026 तक होंगे। एग्जाम सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक होगा। एग्जाम फर्स्ट लैंग्वेज पेपर से शुरू होगा और ओएसएससी मेन लैंग्वेज पेपर II और एसएससी वोकेशनल कोर्स के साथ खत्म होगा।

व्हाट्ऐप से कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

सरकार अपनी व्हाट्सऐप सर्विस, Mana Mithra (9552300009) के जरिए एक्सेस इनेबल करेगी, जहां कैंडिडेट एजुकेशनल सर्विसेज चुन सकते हैं और हॉल टिकट पाने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर या चाइल्ड आईडी और जन्म तिथि डाल सकते हैं।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि एग्जाम के हर दिन एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है। ऐसा न करने पर एग्जाम रूम/हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी।

एपी एसएससी हॉल टिकट 2026: कैसे डाउनलोड करें

1. BSEAP की ऑफिशियल वेबसाइट bse.ap.gov.in पर जाएं।

2. होम पेज पर मौजूद AP SSC हॉल टिकट 2026 लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां कैंडिडेट्स को लॉगिन डिटेल्स डालनी होंगी।

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका हॉल टिकट डिस्प्ले हो जाएगा।

5. हॉल टिकट चेक करें और पेज डाउनलोड करें।

6. आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी रख लें।

हॉल टिकट पर दी गई जानकारी

एपी एसएससी हॉल टिकट 2026 में पहचान और परीक्षा मैनेजमेंट के लिए जरूरी जानकारी होगी। इसमें स्टूडेंट का नाम, पिता और माता का नाम, जन्मतिथि, जिला, जेंडर, स्कूल का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का माध्यम, टाइमटेबल और परीक्षा के निर्देश शामिल होंगे।

गलतियों का वेरिफिकेशन और सुधार

पहली बार एसएससी पब्लिक परीक्षा 2026 के लिए स्टूडेंट नॉमिनल रोल डेटा UDISE पोर्टल से लिया गया है। स्कूल हेड को सलाह दी जाती है कि वे कैंडिडेट की सभी जानकारी, जिसमें सरनेम, कैंडिडेट का नाम और जन्मतिथि शामिल है, को स्कूल रिकॉर्ड से वेरिफाई करें। अगर कोई गलती होती है, तो बोर्ड 31 मार्च, 2026 से पहले एक करेक्शन विंडो देगा, जिससे ज़रूरी अपडेट किए जा सकेंगे।

एक बार जारी होने के बाद, स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट को ध्यान से देखें और परीक्षा में आसानी से हिस्सा लेने के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।

