BSE ओडिशा स्पेशल ओटीईटी 2025 का परिणाम जारी, इतने उम्मीदवार हुए पास, ऐसे करें चेक

संक्षेप: BSE Odisha Special OTET 2025 Results: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE), ओडिशा ने विशेष ओडिशा टीचर एलिजीबिटी टेस्ट (स्पेशल OTET/एसओटीईटी) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

BSE Odisha Special OTET 2025 Results: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE), ओडिशा ने विशेष ओडिशा टीचर एलिजीबिटी टेस्ट (स्पेशल OTET/एसओटीईटी) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपने रोल नंबर और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

उत्तीर्ण उम्मीदवार आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद 15 जनवरी 2026 (मध्यरात्रि) तक बोर्ड की वेबसाइट से अपने डिजिटल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, जो उम्मीदवार पास नहीं हुए हैं, वो आज शाम 4 बजे से 22 नवंबर तक उसी वेबसाइट से अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएं डाउनलोड कर सकते हैं।

कितने उम्मीदवार हुए पास?

बताते चलें कि इस साल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कुल 75403 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 72413 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। जबकि 48153 उम्मीदवार दोनों पेपरों में पास हुए। कुल पासिंग प्रतिश 66.50% रहा। बता दें कि विशेष ओटीईटी 2025 परीक्षा 27 सितंबर को ओडिशा भर के सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी। परिणाम घोषित होने के बाद, योग्य सेवारत शिक्षक अब निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।