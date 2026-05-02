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BSE Odisha 10th Result 2026 Live: ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज orissaresults.nic.in पर होगा जारी, Link

BSE Odisha 10th result 2026 Live Updates : बीएसई, ओडिशा आज शाम 4 बजे 10वीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगा। स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in व orissaresults.nic.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

BSE Odisha 10th Result 2026 Live: ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज orissaresults.nic.in पर होगा जारी, Link

Odisha 10th result 2026 Live

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 02 May 2026 06:22 AM IST
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BSE Odisha 10th result 2026 Live Updates : बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ( बीएसई ), ओडिशा आज शाम 4 बजे 10वीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगा। विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट चेक करने का लिंक शाम 6 बजे खुलेगा। स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in व orissaresults.nic.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी को शुरू हुई और 2 मार्च, 2026 को समाप्त हुई। यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की गई थी। इस वर्ष, ओडिशा बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में 5.61 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। यह परीक्षा पूरे राज्य में 3082 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ओडिशा 10वीं की परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। ओडिशा के विद्यालय एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि राज्य की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित किए जाएंगे तथा इस बार प्रमाणपत्र अंग्रेजी और उड़िया भाषा में जारी किए जाएंगे। गोंड ने बताया कि ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम शनिवार शाम चार बजे के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। मंत्री ने कहा, 'बोर्ड ने परिणामों के सुचारू प्रकाशन के लिए सभी आवश्यक पहल की है। इस वर्ष छात्रों को प्रमाणपत्र अंग्रेजी के अलावा उड़िया में भी मिलेंगे।'

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम भी इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे।

बीएसई ओडिशा 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट की लिस्ट

bseodisha.ac.in

orissaresults.nic.in

bseodisha.nic.in

https://results.digilocker.gov.in/

ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

- ओडिशा 10वीं के रिजल्ट के लिए आधिकारिक वेबसाइट orissaresults.nic.in पर जाएं।

- इसके बाद Annual Examination Result 2026 लिंक चुनें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व रोल नंबर डालें।

- सब्मिट करने पर बीएसई ओडिशा 10वीं रिजल्ट 2026 दिखाई देगा।

- इसे डाउनलोड करने के बाद ओडिशा मैट्रिक रिजल्ट 2026 का प्रिंटआउट लें।

2 May 2026, 06:22:16 AM IST

Odisha 10th result 2026 Live: कब से कब तक हुई थी ओडिशा बोर्ड 10वीं की परीक्षा

Odisha 10th result 2026 Live: ओडिशी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 19 फरवरी से दो मार्च के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 5.61 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे।

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2 May 2026, 06:22:16 AM IST

Odisha 10th result 2026 Live: इस बार प्रमाणपत्र अंग्रेजी और उड़िया भाषा में जारी किए जाएंगे

Odisha 10th result 2026 Live: ओडिशा के विद्यालय एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि इस बार प्रमाणपत्र अंग्रेजी और उड़िया भाषा में जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने परिणामों के सुचारू प्रकाशन के लिए सभी आवश्यक पहल की है। इस वर्ष छात्रों को प्रमाणपत्र अंग्रेजी के अलावा उड़िया में भी मिलेंगे।

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2 May 2026, 06:22:16 AM IST

Odisha 10th result 2026 Live: ओडिशा के शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट की डेट व टाइम की जानकारी

Odisha 10th result 2026 Live: ओडिशा के विद्यालय एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि राज्य की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित किए जाएंगे। गोंड ने बताया कि ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम शनिवार शाम चार बजे के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

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2 May 2026, 06:22:16 AM IST

Odisha 10th result 2026 Live: पिछले साल कैसा रहा था ओडिशा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

Odisha 10th result 2026 Live: पिछले वर्ष ओडिशा 10वीं रिजल्ट का पास प्रतिशत 94.93 फीसदी रहा था। परीक्षा में पंजीकृत कुल 510789 विद्यार्थियों में से 502470 ने एग्जाम दिया था। इसमें से 4,84,863 पास हुए। रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी थी। लड़कों का पास प्रतिशत 94 और लड़कियों का 96 रहा था।

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