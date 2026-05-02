BSE Odisha 10th Result 2026 Live: ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज orissaresults.nic.in पर होगा जारी, Link

BSE Odisha 10th result 2026 Live Updates : बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ( बीएसई ), ओडिशा आज शाम 4 बजे 10वीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगा। विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट चेक करने का लिंक शाम 6 बजे खुलेगा। स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in व orissaresults.nic.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी को शुरू हुई और 2 मार्च, 2026 को समाप्त हुई। यह परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की गई थी। इस वर्ष, ओडिशा बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा में 5.61 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। यह परीक्षा पूरे राज्य में 3082 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ओडिशा 10वीं की परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। ओडिशा के विद्यालय एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि राज्य की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित किए जाएंगे तथा इस बार प्रमाणपत्र अंग्रेजी और उड़िया भाषा में जारी किए जाएंगे। गोंड ने बताया कि ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम शनिवार शाम चार बजे के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। मंत्री ने कहा, 'बोर्ड ने परिणामों के सुचारू प्रकाशन के लिए सभी आवश्यक पहल की है। इस वर्ष छात्रों को प्रमाणपत्र अंग्रेजी के अलावा उड़िया में भी मिलेंगे।'