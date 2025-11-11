Hindustan Hindi News
B.Sc. Psychology vs. B.A. Psychology: Which Path to Choose, A Guide for Students
B.Sc Psychology vs BA Psychology: बी.एससी. साइकोलॉजी या बी.ए. साइकोलॉजी, कौन-सा रास्ता चुनें?

संक्षेप: B.Sc. Psychology vs. B.A. Psychology: 12वीं के बाद कई छात्र अक्सर इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि उन्हें बी.एससी. साइकोलॉजी चुनना चाहिए या बी.ए. साइकोलॉजी। सही फैसला लेने के लिए छात्रों को यह जानना जरूरी है कि दोनों में फर्क क्या हैं।

Tue, 11 Nov 2025 07:33 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
B.Sc. Psychology vs. B.A. Psychology: मनुष्य का मन और व्यवहार हमेशा से ही दिलचस्प विषय रहा है, और इसीलिए आजकल साइकोलॉजी की पढ़ाई में छात्रों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। 12वीं के बाद कई छात्र अक्सर इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि उन्हें बी.एससी. साइकोलॉजी चुनना चाहिए या बी.ए. साइकोलॉजी।

बाहर से देखने पर भले ही ये दोनों डिग्रियां एक जैसी लगें, लेकिन इनके पढ़ाने के तरीके और करियर के रास्तों में बड़ा अंतर है। सही फैसला लेने के लिए छात्रों को यह जानना जरूरी है कि दोनों में फर्क क्या हैं।

B.Sc. साइकोलॉजी: साइंस और रिसर्च पर जोर

फोकस: यह डिग्री नेचुरल साइंस के नजरिये पर आधारित है। इसका मुख्य जोर रिसर्च, डेटा एनालिसिस, और साइकोलॉजी के बायोलॉजिकल साइड पर होता है।

क्या पढ़ते हैं: इसमें न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और लैब में काम ज्यादा होता है।

करियर के मौके: जो छात्र क्लीनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस एनालिसिस या न्यूरोसाइंस जैसे क्षेत्रों में रिसर्च या साइंटिस्ट करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह डिग्री सबसे अच्छी है।

B.A. साइकोलॉजी: समाज और व्यवहार की समझ

फोकस: यह डिग्री ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के नजरिये को अपनाती है। इसका मुख्य जोर मानव व्यवहार, भावना, समाज और संस्कृति के प्रभाव को समझने पर होता है।

क्या पढ़ते हैं: इसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी थ्योरी, सोशल वर्क, शिक्षा और पब्लिक पॉलिसी जैसे विषय ज्यादा पढ़ाए जाते हैं।

करियर के मौके: यह डिग्री काउंसलर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर (HR), सोशल वर्कर, टीचर या मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जैसे करियर के लिए बेहतरीन है। यह कोर्स ज्यादा लचीला होता है और छात्रों को अन्य आर्ट्स विषयों को पढ़ने की भी छूट देता है।

आपके लिए सही चुनाव क्या है?

एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों ही डिग्रियां करियर के अच्छे अवसर प्रदान करती हैं। छात्र को यह तय करना चाहिए कि उनकी रुचि किस तरफ है।

अगर आपको डेटा, साइंस और लैब्स पसंद हैं, और आप दिमाग के बायोलॉजिकल आधार को समझना चाहते हैं, तो बी.एससी. साइकोलॉजी चुनें।

अगर आपको लोगों से जुड़ना, समाज और भावनात्मक व्यवहार को समझना पसंद है, और आप काउंसलिंग या सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो बी.ए. साइकोलॉजी आपके लिए बेहतर है।

B.Sc. एक साइंटिफिक रास्ता है, जो क्लिनिकल और रिसर्च के लिए है, जबकि B.A. एक थ्योरोटिकल रास्ता है, जो समाज और काउंसलिंग से जुड़े करियर के लिए है। सही चुनाव आपके भविष्य के लक्ष्य पर निर्भर करता है।

