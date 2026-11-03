बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं के लिए अब एक विदेश भाषा पढ़ना अनिवार्य
उत्तराखंड के सरकारी एवं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अब एक विदेश भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। सरकार जल्द ही इसके आदेश करने जा रही है।
उत्तराखंड के सरकारी एवं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अब एक विदेश भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। सरकार इस संदर्भ में जल्द आदेश करने जा रही है। विदेशों में नर्सों की भारी डिमांड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यूरोप के साथ ही मध्य पूर्व के देशों में भारतीय नर्सों की भारी मांग है। लेकिन विदेशी भाषा न आने से दिक्कत आ रही है। ऐसे में अब सरकार नर्सिंग कॉलेजों में एक विदेशी भाषा को अनिवार्य करने जा रही है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस संदर्भ में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। और अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
परीक्षाओं से पहले प्रवेश, 75 फीसदी हाजिरी पर उठे सवाल
कुमाऊं विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं से महज कुछ सप्ताह पहले यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू किए जाने से शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विश्वविद्यालय ने अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए दोबारा पोर्टल खोला है, जबकि 21 नवंबर से सेमेस्टर परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सामने 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति पूरी करने के साथ ही पाठ्यक्रम की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करने की चुनौती है।
प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम के बीच बेहद कम अंतर होने से विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को एक ओर नियमित कक्षाओं में शामिल होकर उपस्थिति पूरी करनी होगी, वहीं दूसरी ओर सीमित समय में पाठ्यक्रम की पढ़ाई पूरी कर परीक्षा की तैयारी भी करनी होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने कम समय में 75 प्रतिशत उपस्थिति का मानक कैसे पूरा हो पाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों को एक और अवसर देने के लिए अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में प्रवेश पोर्टल दोबारा खोला गया। इसके माध्यम से उन विद्यार्थियों को दाखिले का मौका दिया जा रहा है, जो निर्धारित समय पर किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले सके थे।
अतिरिक्त कक्षाएं चला पूरा कराया जाएगा पाठ्यक्रम
कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. रितेश साह ने बताया कि प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अवसर देने के उद्देश्य से पोर्टल दोबारा खोला गया है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी, ताकि उनका पाठ्यक्रम पूरा कराया जा सके और वे सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी