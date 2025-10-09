BSc Nursing : नर्सिंग छात्रों की कॉपियों की बिना फीस दोबारा होगी जांच, 900 स्टूडेंट्स हुए थे फेल, थ्योरी परिणाम स्थगित

उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं बिना फीस दोबारा जांची जाएगी। छात्रों के प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी एवं हिन्दुस्तान द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद मेडिकल विवि प्रबंधन ने यह आदेश कर दिया है। वहीं, थ्योरी के अंकों का जारी रिजल्ट भी स्थगित कर दिया गया है। सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के तीन बैच की सेमेस्टर परीक्षाओं में लगभग 900 विद्यार्थी थ्योरी में फेल हो गए। बुधवार को एचएनबी मेडिकल विवि शीशमबाड़ा में छात्रों ने प्रदर्शन किया। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल की ओर से बिना फीस के सभी छात्र-छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मू्ल्यांकन के आदेश जारी कर दिए।