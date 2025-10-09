BSc Nursing students answer sheets will be re-examined without fees 900 students failed BSc Nursing : नर्सिंग छात्रों की कॉपियों की बिना फीस दोबारा होगी जांच, 900 स्टूडेंट्स हुए थे फेल, थ्योरी परिणाम स्थगित, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSc Nursing students answer sheets will be re-examined without fees 900 students failed

उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं बिना फीस दोबारा जांची जाएगी।  वहीं, थ्योरी के अंकों का जारी रिजल्ट भी स्थगित कर दिया गया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, देहरादूनThu, 9 Oct 2025 07:31 AM
उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं बिना फीस दोबारा जांची जाएगी। छात्रों के प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी एवं हिन्दुस्तान द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद मेडिकल विवि प्रबंधन ने यह आदेश कर दिया है। वहीं, थ्योरी के अंकों का जारी रिजल्ट भी स्थगित कर दिया गया है। सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के तीन बैच की सेमेस्टर परीक्षाओं में लगभग 900 विद्यार्थी थ्योरी में फेल हो गए। बुधवार को एचएनबी मेडिकल विवि शीशमबाड़ा में छात्रों ने प्रदर्शन किया। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल की ओर से बिना फीस के सभी छात्र-छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मू्ल्यांकन के आदेश जारी कर दिए।

कहा गया है कि बैच-2024 की प्रथम सेमेस्टर, बैच-2023 की तृतीय सेमेस्टर, बैच-2021 की छठे सेमेस्टर की परीक्षा कराई गई थी। प्राचार्यों, वरिष्ठ शिक्षकों से बैठकों के बाद निर्णय लिया गया है कि सभी सेमेस्टरों की परीक्षाओं का पुर्नमूल्यांकन बिना शुल्क के कराया जाएगा।

ऑनलाइन मूल्यांकन पर रोक की मांग

देहरादून। हरिद्वार समेत अन्य जिलों के कॉलेजों के काफी छात्र-छात्राएं बुधवार को भी शीशमबाड़ा स्थित एचएनबी मेडिकल विवि में पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन किया और विवि के अफसरों से ऑनलाइन मूल्यांकन पर रोक लगाने की मांग उठाई। कहा कि जब से ऑनलाइन कॉपियां चेक हो रही है, काफी त्रुटियां आ रही है। कहा कि सभी कॉपियां मैनुअली जांची जाएं।

Bsc Nursing
