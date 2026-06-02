BSc Nursing : यूपी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा UP CNET में 1 सीट पर 11 दावेदार, जानें एग्जाम गाइलाइन
नीट यूजी का पर्चा लीक होने के बाद अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन और संजीदा है। बीएससी व एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अतिरिक्ति एहतियात बरती है।
UP CNET 2026 UP BSc Nursing Entrance Exam : नीट यूजी का पर्चा लीक होने के बाद अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन और संजीदा है। बीएससी व एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अतिरिक्ति एहतियात बरती है। इस संबंध में खुफिया विभाग, एसटीएफ व साइबर क्राइम ब्रांच को पत्र लिखकर परीक्षा की शुचिता की मदद मांगी है। यूनिवर्सिटी से प्रदेश के सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेज संबद्ध हैं। इन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए छह जून को कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। बीएससी नर्सिंग की करीब 14 हजार सीटों के लिए 148268 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी एक सीट पर करीब 11 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है। इनमें सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों की सीटें शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि एडमिट कार्ड वेबसाइट पर हैं। 11 बजे से दोपहर 1.20 बजे तक प्रवेश परीक्षा होगी।
एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े प्रमुख नियम और दिशा-निर्देश:
1. प्रवेश पत्र (Admit Card) से जुड़े नियम:
आपको अपने एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंटआउट लेकर जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी या मोबाइल में डिजिटल कॉपी मान्य नहीं होगी।
पूरा प्रवेश पत्र एक ही A4 साइज के पेज पर प्रिंट होना चाहिए।
एडमिट कार्ड पर उसी जगह एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है (गोंद से), जैसा आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। इसे पिन या स्टेपल न करें।
फोटो के चेहरे पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं करना है। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर परीक्षा हॉल में कक्ष निरीक्षक के सामने ही करने हैं, घर से करके न ले जाएं।
परीक्षा के बाद आप अपनी ओएमआर (OMR) की आखिरी कार्बन कॉपी (कैंडिडेट कॉपी) और अपना एडमिट कार्ड वापस घर ला सकते हैं, जबकि मुख्य ओएमआर और पेपर वहीं जमा हो जाएगा।
2. परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग:
परीक्षा केंद्र पर आपको सुबह 9:00 बजे पहुंचना है।
आपकी परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:20 तक चलेगी।
परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले (यानी 10:30 बजे) हर बच्चे को अपनी सीट पर बैठना होगा।
परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (अंगूठे का निशान, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी) होगा जिसमें समय लगता है, इसलिए समय से पहुंचना अनिवार्य है।
3. परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या लेकर जाना है:
रंगीन एडमिट कार्ड और एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो।
ओरिजिनल आईडी प्रूफ: आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या 12वीं का ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं (आधार कार्ड सबसे बेहतर विकल्प है)।
यदि आपको कोई बीमारी (जैसे शुगर, अस्थमा, बुखार आदि) है, तो आप अपनी आवश्यक दवाइयां साथ ले जा सकते हैं।
ओएमआर शीट भरने के लिए काले रंग की पेन आपको परीक्षा केंद्र पर ही मिलेगी, इसलिए घर से पेन नहीं ले जानी है।
नकद राशि (कैश) परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति है।
4. क्या नहीं ले जाना है (प्रतिबंधित वस्तुएं):
किसी भी प्रकार के आभूषण : अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, कान के झुमके या धातु वाली नोज पिन पहनना सख्त मना है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव या पेजर।
किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल, प्लास्टिक या सामान्य धातु की), चमड़े का बेल्ट , टोपी और गमछा।
बैग, पर्स , ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, इरेज़र, वाइटनर, पानी की बोतल और खाने-पीने की चीजें ।
बालों को बांधने के लिए केवल सामान्य रबर बैंड का इस्तेमाल करें, कोई भी धातु वाली हेयरपिन न लगाएं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी