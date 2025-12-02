Hindustan Hindi News
BSc : एक साल में ही कर सकेंगे एक विषय से बीएससी, पहले लगते थे 2 साल

PRSU से विद्यार्थी अब एकल विषय में बीएससी की पढ़ाई केवल एक वर्ष में कर सकेंगे। पहले किसी अतिरिक्त विषय की डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को दो वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिससे समय और श्रम दोनों अधिक खर्च होते थे।

Tue, 2 Dec 2025 10:02 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, अनिकेत यादव
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से विद्यार्थी अब एकल विषय में बीएससी की पढ़ाई केवल एक वर्ष में कर सकेंगे। पहले किसी अतिरिक्त विषय की डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को दो वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिससे समय और श्रम दोनों अधिक खर्च होते थे। नई व्यवस्था से छात्रों को कम समय में अधिक विषय विकल्पों के साथ बेहतर करियर अवसर मिलेंगे। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। छात्रों को उतने ही कोर्स एक वर्ष में पूरे करने होंगे, जितने पहले दो वर्षों में करने होते थे।

मुक्त विश्वविद्यालय जनवरी 2026 सत्र से छह नए एकल विषय शुरू करने जा रहा है। इसके लिए सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इन विषयों में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और पर्यावरण विज्ञान शामिल हैं। इनकी शुरुआत के बाद विद्यार्थियों को बीएससी के 16 कॉम्बिनेशन विकल्प उपलब्ध होंगे, जिनमें से वे अपनी रुचि और भविष्य के करियर लक्ष्यों के अनुसार विषय चुन सकेंगे। नई व्यवस्था न केवल छात्रों का अध्ययन बोझ कम करेगी, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा, शोध, तकनीकी प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान करेगी।

प्रवेश प्रभारी प्रो. जेपी यादव ने बताया कि बीएससी के छह नए एकल विषयों को शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
