20 लाख रुपये फीस वाले बीटेक में भाई को नहीं दिलाया एडमिशन, सोशल मीडिया पर बताई ये वजह

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक शख्स ने बताया कि उसने अपने छोटे भाई को बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेने से रोक दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर जमकर बहस शुरू हो गई।

कॉलेज चुनना किसी भी छात्र के जीवन का बड़ा फैसला होता है। लेकिन सोचिए, अगर यह फैसला कोई और ले ले तो क्या होगा? एक ऐसी की एक स्टोरी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और एक नई बहस भी शुरू कर दी है। दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक शख्स ने बताया कि उसने अपने छोटे भाई को बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेने से रोक दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर जमकर बहस शुरू हो गई।

एक्स पर लिखा पोस्ट यह पोस्ट X पर अमान नाम के यूजर ने शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने छोटे भाई को बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेने से मना कर दिया। अमान ने लिखा कि मैंने अपने छोटे भाई को बेंगलुरु में बीटेक कंप्यूटर साइंस करने से रोक दिया। उस कॉलेज की फीस 20 लाख रुपये थी और वही उसका ड्रीम कॉलेज था। मैंने उसका सपना तोड़ दिया। लोग मुझे गलत कह सकते हैं, घर वाले भी यही कहते हैं।

खर्च करना नहीं है समझदारी शख्स ने आगे बताय कि 2026 में बीटेक CSE की सीट पर 5 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना समझदारी नहीं है। आज जरूरी स्किल्स मुफ्त में ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं और कई कंपनियां डिग्री से ज्यादा स्किल्स को महत्व दे रही हैं। मुझे भरोसा है कि एक दिन मेरा भाई इस फैसले के लिए मुझे धन्यवाद देगा। फिलहाल, वह मुझसे नाराज है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी राय इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों का कहना था कि किसी बड़े भाई को अपने छोटे भाई के करियर से जुड़ा इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, "क्या वह आईआईटी बेंगलुरु था? अगर ऐसा है तो यह अच्छा कॉलेज है। हां, 20 लाख रुपये ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इस पर विचार किया जा सकता था।"

दूसरे यूजर ने कहा, "मुझे ऐसे बड़े भाई-बहन बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी राय छोटे भाई-बहनों पर थोप देते हैं और उनके सपने तोड़ देते हैं। कॉलेज करना है या ऑनलाइन पढ़ाई, यह फैसला उसी का होना चाहिए।"

वहीं कुछ लोगों ने अमान के फैसले का समर्थन भी किया। एक यूजर ने लिखा, "जो रास्ता आप बता रहे हैं, उसके लिए आर्थिक मजबूती और परिवार का सहयोग चाहिए, जो भारत में बहुत कम लोगों को मिलता है।" कुछ यूजर्स ने कहा कि कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं होता। वहां नए लोगों से मिलने, दोस्त बनाने और जिंदगी को नए नजरिए से समझने का मौका भी मिलता है। कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। एक यूजर ने लिखा, “मेरे बड़े भाई ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। आज मैं मन ही मन उनका शुक्रिया अदा करता हूं।”