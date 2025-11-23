BRO Recruitment 2025: बीआरओ में 542 पदों पर बम्पर भर्ती; आवेदन का कल आखिरी मौका, तुरंत करें चेक
BRO Recruitment 2025: बीआरओ ने 542 विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 24 नवंबर, 2025 है।
BRO Recruitment 2025 Apply Online: देश की सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और रखरखाव करने वाली महत्वपूर्ण संस्था, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO), ने युवाओं के लिए करियर का शानदार मौका पेश किया है। बीआरओ ने 542 विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 24 नवंबर, 2025 है। इसलिए, जो उम्मीदवार देश सेवा के साथ-साथ एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके पास केवल आज का दिन बचा है। समय की कमी को देखते हुए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिना देर किए तुरंत आधिकारिक वेबसाइट www.bro.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
किन पदों पर है भर्ती?
यह भर्ती अभियान ‘जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स’ के लिए चलाया जा रहा है। कुल 542 खाली पदों को भरा जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से ये ट्रेड्स शामिल हैं- व्हीकल मैकेनिक, एमएसडब्ल्यू पेंटर, एमएसडब्ल्यू डीईएस।
ये सभी पद काफी महत्वपूर्ण हैं और बीआरओ के विभिन्न अभियानों में सहायक की भूमिका निभाते हैं। ध्यान दें कि इन पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट www.bro.gov.in पर जाकर पूरा किया जा सकता है। अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से आवेदन करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए आवेदकों को तुरंत नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए।
1.सबसे पहले बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध BRO Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।
3. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सावधानी से भरें।
4. जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।
6. फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार फिर सभी जानकारियां ध्यान से चेक कर लें।
7. भविष्य के संदर्भ के लिए भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लें।
कल आखिरी मौका-
जिन उम्मीदवारों ने अभी तक विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी योग्यता और आयु सीमा को चेक कर लें। कल आवेदन की अंतिम तारीख है, यह आपके लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित संगठनों में से एक का हिस्सा बनने का आखिरी मौका साबित हो सकता है। यह भर्ती देश के निर्माण और सुरक्षा में सीधे तौर पर योगदान देने का एक स्वर्णिम अवसर है।